La mémoire d'Emiliano Sala salie par le comportement minable de Cardiff

Après le décès d'Emiliano Sala dans les conditions dramatiques que l'on connaît, Cardiff a visiblement décidé de tout faire pour ne pas avoir à régler le transfert de l'attaquant argentin, lequel est mort en prenant l'avion de Nantes pour rejoindre son nouveau club. Peu importe si la formation galloise de Premier League a présenté sur son site officiel Emiliano Sala, avec une photo où l'on voit ce dernier signer son contrat, Cardiff s'appuie sur un souci avec la Premier League pour essayer d'obtenir l'annulation du transfert qui doit lui coûter 17ME.

Selon L'Equipe, l'équivalent de la LFP en Angleterre avait renvoyé le premier contrat d'Emiliano Sala à Cardiff, demandant au club de corriger un souci sur une clause concernant le paiement d'une prime avant d'aligner l'attaquant argentin. Mais la formation galloise devait faire signer cette modification à Emiliano Sala à son retour de Nantes, et on sait malheureusement ce qu'il est advenu. Pour les avocats de Cardiff, le contrat n'a donc pas été validé, et le transfert n'est donc pas officiel, même si la FIFA a, elle, enregistré l'opération le 21 janvier à 17h30, quelques heures avant le décollage de l'avion d'Emiliano Sala. « On assiste à une énième tentative de Cardiff de brouiller les pistes. Nous maintenons que le transfert était valide. Que Sala ait été enregistré ou pas en Premier League n’est pas du ressort du FC Nantes », a confié, au quotidien sportif, une source proche des Canaris. Saisie du dossier par Nantes, la FIFA attend désormais la réponse de Cardiff d'ici le 3 avril avant de trancher.