FCN : Un joueur s’enflamme et vise le Top10 avec Vahid

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Après une première catastrophique à Bordeaux, Vahid Halilhodzic a rapidement redressé la barre avec une victoire spectaculaire face à Toulouse (4-0). L’entraineur bosnien est parfois considéré comme un faiseur de miracles chez les équipes en difficulté, et c’est bien là-dessus que le FC Nantes mise. Titulaire face au TFC, Andrei Girotto a forcément apprécié le changement d’entraineur puisque Miguel Cardoso ne le faisait pas jouer. Mais le milieu de terrain va peut-être loin en expliquant que les Canaris pourraient redresser la barre de manière spectaculaire en Ligue 1 cette saison.

« On ne sait pas ce qu’il serait advenu s’il était resté. Mais ce changement d’entraîneur a porté ses fruits. Comme cela s’est vu sur le terrain, maintenant, on a une autre attitude. Le Top 10 ? Oui. Avec le nouvel entraîneur c’est possible. Mon rêve est de jouer la Ligue des champions. On parle beaucoup de l’Espagne ou de l’Allemagne mais le championnat français est très bon aussi. J’aimerai jouer l’Europe avec le FC Nantes », a prévenu le Brésilien dans les colonnes d’Ouest-France. Une belle ambition, qui passe toutefois par un premier objectif à atteindre : celui de se maintenir en Ligue 1.