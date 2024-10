L1 ‍: Nantes s'oppose au Qatar, Daniel Riolo dévoile une terrible conséquence

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

En France, les problèmes liés aux droits tv sont nombreux. Certains clubs pourraient faire face à des graves problèmes économiques si la situation restait comme elle est.

Il y a quelques semaines, DAZN et beIN Sports raflaient la mise concernant les droits tv pour la Ligue 1. Mais depuis, les polémiques ne cessent de se multiplier. Le premier cité ne convainc pas par ses offres d'abonnement et la qualité de son produit. Le second est contesté pour les horaires choisis, notamment pour la Ligue 2, mais aussi pour le match de 17h en Ligue 1 le samedi. A tel point que le premier versement des droits tv, estimé à près de 15 millions d’euros à partager entre les 18 clubs de Ligue 1, n’a toujours pas été effectué par le média qatari. Mais ce n'est pas tout, puisque beIN Sports scinde une partie des clubs de l'élite au sujet du sponsoring. Car dans l’accord bouclé il y a quelques jours, 20 des 98,5 millions d’euros promis par beIN Sports résultaient de l'affichage de sponsors liés au Qatar sur les maillots et stades des clubs français.

beIN Sports met le FC Nantes dans l'embarras

Un accord finalement contesté par des clubs comme l'OL ou l'OM, qui ne veulent pas le faire. Tous ces problèmes, notamment de paiements, affectent déjà les clubs les plus fragiles économiquement de Ligue 1. C'est le cas du FC Nantes. D'ailleurs, comme révélé sur RMC ces dernières heures par Daniel Riolo, les Canaris pourraient prochainement faire face à un plan social en s'alignant sur la contestation actuelle : « Il paraît qu’à Nantes, ils veulent suivre le mouvement de contestation. Tu sais qu’à Nantes, il y a des gens qui commencent à ne pas être payés parmi les salariés ? Il y a peut-être un plan social qui se profile. Les Nantais vont commencer à faire la gueule, eux aussi ». Voilà de quoi jeter un peu plus un froid sur la santé économique des clubs de l'élite. Et sachant que DAZN ne compte pas du tout le nombre d'abonnés espéré, les dégâts pourraient être encore plus importants très prochainement.