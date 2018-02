FCN : Sala convoité au mercato, la grosse astuce révélée

Dans : FC Nantes, Mercato.

Auteur de son 11e but en championnat le week-end dernier, Emiliano Sala (27 ans) réalise de nouveau une saison intéressante avec le FC Nantes.

Logiquement, sa cote augmente peu à peu sur le marché des transferts et les offres commencent à tomber. Les Anglais de Brighton auraient notamment transmis une offre supérieure à 10 M€, avant de se faire recaler. Idem avec la récente proposition de Beijing Renhe refusée par l’attaquant argentin à qui le club chinois proposait un contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel de 3,5 M€. C’est du moins l’information donnée au journal L’Equipe.

De son côté, le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau n’y croit pas une seconde et voit plutôt une combine derrière ces fausses rumeurs. « Si c'est comme l'offre de Brighton qui n'a a priori jamais existé... Le FC Nantes et l'agent qui poursuivent parfaitement leur plan com' pour bien le vendre en Espagne l'été prochain... Du grand art », a balancé notre confrère sur Twitter, rappelant au passage que le club nantais a tout intérêt à faire grimper le prix de Sala. En effet, le FCN devra verser 50 % du prix du futur transfert de son buteur à Bordeaux dans le cadre de l’accord conclu en 2016.