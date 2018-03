FCN : Ranieri va réconcilier l'OL et l'OM

Dans : FC Nantes, Ligue 1, OL, OM.

A la veille du match de son équipe à Marseille, Claudio Ranieri a forcément donné son opinion sur le jeu pratiqué par l’OM, mais aussi la stratégie mise en place par le club provençal. Un nouvel investisseur est arrivé, et une politique plus offensive a permis de relancer le club marseillais, qui rêve de finir la saison sur le podium. De quoi provoquer l’admiration du coach italien, ravi de voir que derrière la locomotive énorme que représente le PSG, des clubs comme l’OM et l’OL ne se laissent pas faire et portent des projets ambitieux.

« L’OM, c'est une grande équipe. Ils sont troisièmes et luttent pour la deuxième place. Ce sera un grand match. C'est une équipe qui joue un bon football, avec de bons joueurs, ils pressent beaucoup, avec beaucoup de solutions vers l'avant. Ils proposent beaucoup de phases de jeu différentes. C'est une bonne équipe. Comme Lyon, ce sont des équipes qui ont mis les moyens sur leur stade et qui peuvent maintenant progresser. C'est une bonne chose pour le football français. Il ne faudra pas faire d'erreurs, jouer tranquille, vite... et avoir beaucoup de chance », a livré un Claudio Ranieri qui sait que son équipe ne traverse pas sa meilleure période actuellement, avec aucune victoire depuis le 27 janvier, et deux points pris sur les 12 derniers mis en jeu.