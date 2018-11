FCN : Nantes craque et fixe un prix spécial Premier League pour Sala

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Avec déjà 11 buts en Ligue 1 cette saison, Emiliano Sala cartonne et cela attire forcément des convoitises.

Notamment en Premier League, où son profil plaît beaucoup. En effet, Fulham, Everton, Wolverhampton ou encore West Ham seraient très intéressés par le buteur de 28 ans. Une belle liste de prétendants qui donne des idées à Waldemar Kita. En effet selon le Daily Mail, le boss du FC Nantes aurait fixé le prix de son buteur maison à plus de 30ME. Une somme très importante, même pour les clubs anglais, réputés comme très dépensiers.

Problème : en Angleterre, Emiliano Sala serait estimé à environ 12ME par les clubs précédemment cités. Nantes aura donc bien du mal à convaincre quiconque de miser le double sur l’Argentin. Et c’est bien dommage pour le club de Loire-Atlantique, qui devra reverser 50% du montant du transfert aux Girondins de Bordeaux. Découragé par l’appétit de Waldemar Kita, Wolverhampton pourrait lâcher l’affaire et miser sur l’ancien joueur du LOSC, Divock Origi. Même chose pour West Ham, qui s’intéresserait à un certain Kostas Mitroglou. Cet hiver plus que jamais, le mercato des attaquants sera mouvementé. Et comme souvent, cela dépendra en partie des clubs anglais.