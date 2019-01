FCN : Fin des négociations, Sala ne signera pas à Cardiff City !

Dans : FC Nantes, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Tout proche de rejoindre Cardiff City au mercato, Emiliano Sala a finalement toutes les chances… de rester à Nantes ! Effectivement, Ouest-France annonce ce mercredi matin que le club gallois a brutalement changé son fusil d’épaule, en baissant son offre de 22 à 15 ME. Un rétropadalage qui n’a évidemment pas plu à Waldemar Kita, lequel a informé le 17e de Premier League qu’il stoppait les négociations.

« Selon nos informations, le FC Nantes a en effet fermé les négociations avec le club gallois. Actuellement 17e de Premier League, Cardiff avait pourtant fait depuis plusieurs semaines, d’Emiliano Sala, 12 buts en L1 depuis le début de la saison, sa priorité. Le joueur, impliqué dans 50 % des buts des Canaris cette saison (2 passes décisives en plus de ces réalisations) est même allé visiter les installations du club et s’est entretenu avec l’entraîneur Neil Warnock, lundi après-midi » précise le quotidien régional, pour qui Waldemar Kita réclame 30 ME pour son joueur. Pour rappel, le FC Nantes devra verser la moitié de l’indemnité de transfert perçue à Bordeaux, l’ancien club de Sala. Un sacré revirement de situation qui devrait faire les affaires de Vahid Halilhodzic, lequel souhaitait conserver son buteur au mercato hivernal.