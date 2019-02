FCN : Le transfert de Sala n'a pas été payé, Cardiff se justifie

Dans : FC Nantes, Info, Premier League, Mercato.

Depuis son accident d’avion survenu le 21 janvier au-dessus de la Manche, Emiliano Sala est dans toutes les mémoires.

Un hommage magnifique lui a été rendu à La Beaujoire en marge du match face à Nîmes, et cela va continuer sur les différents terrains d’Europe dans les prochaines semaines, notamment en Ligue des Champions et en Europa League. Néanmoins, il existe une petite gêne dans cette histoire, à savoir le paiement du transfert par Cardiff. Un paiement de 17 ME qui tarde à intervenir, malgré les relances du FC Nantes. Interrogé par la BBC, le président du club gallois Mehmet Dalman s’est justifié.

« Bien sûr que si nous sommes contractuellement obligés de les payer, nous le ferons. Nous sommes un club honorable. Mais s’il y a des anomalies, alors vous vous attendriez sûrement à ce que je tienne mon rôle et protège les intérêts de ce club. C’est ce que nous faisons. Nous sommes toujours en train de rassembler des informations et le processus est en cours. Et lorsque nous atteindrons un niveau où nous disposons de suffisamment d’informations, je suis sûr que nous allons rencontrer Nantes et aller de l’avant. Les dirigeants de Nantes ont réclamé leur dû. Ce que nous disons, c’est que nous ne sommes pas d’accord avec ce processus étant donné les événements extraordinaires et les circonstances tragiques. Nous ne faisons aucune déclaration positive ou négative. Nous disons simplement, s’il vous plaît, comprenez, il y a beaucoup de questions auxquelles nous devons répondre et c’est ce que nous essayons de faire » a expliqué le président de Cardiff City, attendant les premiers résultats de l’enquête pour payer, ou non, le transfert d’Emiliano Sala au FC Nantes.