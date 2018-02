FCN : Nantes ou l'Italie, Ranieri va faire pleurer Kita

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Depuis sa non qualification pour le Mondial 2018, l’Italie n’a plus de sélectionneur. En effet, le départ de Giampero Ventura en novembre 2017 n’a pas vraiment été comblé puisque la fédération italienne a nommé Luigi Di Biagio par intérim, en attendant la nomination officielle du futur sélectionneur. Et ces derniers jours, Roberto Mancini, actuellement à la tête du Zénith Saint-Pétersbourg, a fait acte de candidature. Les supporters du FC Nantes peuvent s’inquiéter, car au micro de Sky Sport Italia, Claudio Ranieri en a fait de même…

« N'importe quel entraîneur voudrait entraîner la sélection » a clairement expliqué le coach du FC Nantes à la télévision italienne. « J'ai un contrat de deux ans avec Nantes, je n'ai eu aucun contact, donc je ne peux rien dire. Mais si j'avais une proposition, j'irais voir le président Kita pour lui demander de quitter le club » a clairement fait savoir l’ex-manager de Chelsea. Des déclarations très franches de la part de l’entraîneur de 66 ans, dont le rêve est de diriger la Squadra Azzurra et la mener jusqu’à la qualification pour l’Euro 2020.