FCN : Cyprien vient se refaire une santé à Nantes

Dans : FC Nantes.

En échec sous le maillot de Parme, Wylan Cyprien va tenter de relancer sa carrière en Ligue 1. Le milieu de terrain passé par le Racing Club de Lens et l’OGC Nice va s’engager avec le FC Nantes dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Le FC Nantes accélère sur le marché des transferts. Ce mercredi, le club dirigé par Waldemar Kita a annoncé la signature de Rémy Descamps. Le gardien qui évoluait à Charleroi, et que l’on a connu dans l’effectif du Paris Saint-Germain, s’est engagé avec les Canaris pour trois saisons. En attendant de savoir si le portier de 24 ans sera la doublure ou le successeur d’Alban Lafont, qui n’a pas caché ses envies d’ailleurs, le pensionnaire de la Beaujoire devrait rapidement accueillir un deuxième renfort avec Wylan Cyprien.

En effet, le média 20 Minutes confirme les informations de Sky Sport sur l’imminence de son arrivée. Le FC Nantes a bien trouvé un accord avec Parme pour un prêt avec une option d’achat fixée à 8,5 millions d’euros. Rien ne devrait empêcher la finalisation de cette opération puisque le Français de 26 ans est attendu pour la reprise de l’entraînement la semaine prochaine. A cette occasion, le staff technique d’Antoine Kombouaré constatera sûrement que Wylan Cyprien n’est pas au top de sa forme.

Cyprien en difficulté à Parme

Et pour cause, le milieu de terrain, notamment connu pour la qualité de sa frappe de balle, a vécu une saison compliquée en Italie. L’ancien joueur du Racing Club de Lens et de l’OGC Nice n’a disputé que 13 matchs de Serie A, dont seulement deux en tant que titulaire. Il est vrai qu’en fin de saison, une blessure aux adducteurs l’a privé des neuf dernières journées de championnat. Mais de toute façon, Wylan Cyprien n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur Roberto D’Aversa, licencié, ni dans ceux de ses dirigeants qui ne l’ont visiblement pas retenu lorsque la direction nantaise s’est manifestée.