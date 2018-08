FC Nantes : Une semaine de mercato, Kita promet du sport

Dans : FC Nantes, Mercato.

Parti timidement sous la coupe de son nouvel entraineur, le FC Nantes peut encore redresser la barre et poursuivre sur la lancée de ses dernières saisons encourageantes.

Pour cela, Waldemar Kita devrait vivre une dernière semaine agitée en ce qui concerne le marché des transferts, comme il l’a confié ce vendredi pendant la présentation d’Anthony Limbombe. En ce qui concerne les départs, des joueurs moins utilisés pourraient quitter le club, mais ce n’est plus le cas des titulaires, malgré des offres pour Diego Carlos.

« Non, ça ne va plus bouger. On a gardé 95 % de l’effectif cette année, c’est une donnée majeure. Bien sûr, s’il y a une offre extraordinaire (pour Diego Carlos) pour qui que ce soit, on va se mettre autour de la table et en discuter. Mais on n’est pas du tout ouvert à se séparer de qui que ce soit », a confié le président de Nantes dans des propos rapportés par 20 Minutes. En revanche, en ce qui concerne les arrivées, cela pourrait bouger dans la dernière semaine.

« Je ne sais pas, je peux juste vous dire que ça va bouger. Lors de cette dernière semaine de mercato, il y a toujours des possibilités qu’il n’y avait pas encore il y a un mois. Les résultats peuvent conditionner des équipes à se séparer de joueurs. Il faudra qu’on soit attentif aux opportunités », a prévenu le patron des Canaris, persuadé qu’il peut y avoir encore des retouches à faire dans l’effectif de Miguel Cardoso.