L1 : Nantes, zéro vente d'abonnement en 2021-2022 !

Comme d'autres clubs avant lui, le FC Nantes a décidé de ne pas lancer sa campagne d'abonnement pour la saison 2021-2022 et explique son choix.

Même si les relations entre Waldemar Kita et les supporters nantais sont polaires, cela n'explique en rien la décision prise ce lundi par les Canaris. En effet, les dirigeants nantais ont fait savoir que la campagne d'abonnement qui devait débuter cette semaine n'aurait pas lieu. Un choix qui se justifie par l'absence de visibilité concernant les jauges à venir dans les stades pour la saison prochaine. Faute d'une situation claire, le FC Nantes préfère attendre et ne vendra donc pas un seul abonnement pour l'instant.

« Après une saison 19/20 déjà exceptionnelle et stoppée avant son terme, la saison 20/21 aura elle aussi été hors norme, sur le terrain, et en dehors avec notamment l'impossibilité de vous accueillir. Les signaux de reprise sont là, comme vous, nous les espérons solides et durables, pour un retour à la normale le plus tôt possible et une Beaujoire vivante et colorée comme à ses plus belles heures ! Cependant, nous n'avons pas à ce jour de garanties suffisantes pour espérer bénéficier d'une jauge pleine et sans contrainte sur l'ensemble de la saison 2021/2022. Pour cette raison, le Club ne lance pas pour l'instant de campagne d'abonnement grand public pour cette nouvelle saison en Ligue 1. Tant que cette visibilité sera insuffisante, des billetteries ponctuelles seront proposées pour chaque match à domicile, avec des ventes prioritaires et tarifs spéciaux pour les abonnés 19/20 et 20/21. Dès que la situation sanitaire le permettra, des abonnements seront de nouveau proposés », précise le FC Nantes. D'autres clubs de Ligue 1, et notamment l'Olympique de Marseille, ont également fait le choix d'attendre avant de lancer la vente des abonnements.