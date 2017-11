FCN : Comment le pire coach des Bleus a-t-il pu critiquer Ranieri ?

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

À la veille du match contre le Paris Saint-Germain, Claudio Ranieri avait annoncé qu’il mettrait « deux bus » sur la pelouse du Parc des Princes pour éviter au FC Nantes de prendre une volée.

Finalement, la tactique du manager italien n’a pas fonctionné puisque le 5e de L1 s’est lourdement incliné face à la bande d’Edinson Cavani (4-1). Après cette rencontre, Raymond Domenech n’a pas hésité à vivement critiquer le coach nantais sur Twitter en expliquant que « la stratégie double bus de la Mercédès n’a pas fait mieux que toutes les petites 2CV ». Et visiblement, cette petite phrase de l’ancien sélectionneur des Bleus a beaucoup de mal à passer du côté de Daniel Riolo.

Sur RMC, le journaliste s’est payé Raymond Domenech dans les grandes largeurs. « Avoir Ranieri en Ligue 1, c’est une chance. Oui, il a forcément bénéficié d’une "protection CV". Mais le deux poids-deux mesures, je l’assume à 1000%. On est en train de parler d’un coach qui a fait ses preuves partout et il se fait chambrer par le plus mauvais coach de l’histoire de l’équipe de France. C’est délirant » a-t-il lancé dans l’After Foot, visiblement choqué que Raymond Domenech ait pu se moquer de quelque manière que ce soit d’un manager comme Claudio Ranieri. Pour une fois, beaucoup seront sans doute d’accord avec l’animateur radio…