FCN : Coach Vahid veut que Sala devienne un Halilhodzic bis

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Pour sa première victoire à la tête du FC Nantes contre Toulouse (4-0), Vahid Halilhodzic a pu compter sur un Emiliano Sala des grands soirs. Le début d'une vraie histoire d'amour ?

Quoi qu'il arrive ce dimanche lors des derniers matchs de la dixième journée de Ligue 1, Emiliano Sala restera assurément l'homme du week-end dans le championnat de France. Auteur d'un triplé sur la pelouse de La Beaujoire, samedi lors de la large victoire des Canaris face à Toulouse, l'avant-centre argentin a confirmé qu'il avait bien digéré son faux départ à Galatasaray lors du dernier mercato estival. Désormais troisième meilleur buteur de la L1, avec sept réalisations, l'attaquant de 27 ans a reçu les félicitations de Vahid Halilhodzic, son nouvel entraîneur.

« C'est un grand plaisir quand je vois l'équipe faire la fête après cette victoire. Pendant 14 jours, on a vraiment travaillé, on a souffert, et on est récompensé. Je pense que cette équipe a montré son vrai visage. On a mis beaucoup de rythme, de vitesse, dans les transmissions de ballons. Il y a eu quelques actions de très haut niveau. C'était beau à voir, c'était vraiment quatre buts dans la construction, pas au hasard. Un bonheur pour Sala ? J'ai eu pas mal de discussions avec Sala la semaine dernière, on a beaucoup travaillé aussi. Comme attaquant, je peux lui montrer certaines choses. C'est un joueur avec un mental exceptionnel, c'est un vrai buteur. Il aurait pu marquer encore deux buts, mais déjà trois, c'est pas mal », a lancé, en zone mixte, Coach Vahid, qui espère donc transformer Sala en véritable goleador de la Ligue 1, comme il l'était lui-même au FCN dans les années 1980.