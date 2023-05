Nantes a une énorme galère pour le match de peur contre Angers

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le 3 juin prochain, le FC Nantes recevra Angers lors de la dernière journée de Ligue 1. Un match probablement décisif dans la course pour le maitien.

C’est désormais clair, si Troyes, Ajaccio et Angers joueront en Ligue 2 la saison prochaine, le dernière ticket dans l’ascenseur vers l’échelon inférieur va se jouer entre Auxerre et Nantes. L’AJA a un point d’avance sur les Canaris avant de se déplacer à Toulouse et de recevoir Lens, tandis que le club de Waldemar Kita ira à Lille, puis accueillera le SCO, lanterne rouge, à la Beaujoire lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 programmé le samedi 3 juin. A cette occasion, le FC Nantes ne pourra pas compter sur ses supporters les plus acharnés, et cela pose un énorme problème au moment où le club a besoin de toutes ses forces. Dans un communiqué, le FCN a reconnu qu’il ne pouvait rien faire contre une fermeture de la tribune Loire.

« Comme évoqué précédemment, la Commission de Discipline a sanctionné le Club de la fermeture de la tribune Loire pour le dernier match de la saison FC Nantes - Angers SCO, suite à l'usage de 38 pots de fumée lors de FC Nantes - RC Strasbourg. Cette décision est la conséquence de la révocation du sursis d'une décision précédente. Si les démarches envisagées par le Club n’aboutissent pas et que la tribune Loire demeure fermée le 3 juin, les acheteurs ponctuels en tribune Loire se verront remboursés, ainsi que les abonnés en tribune Loire. Malheureusement, le replacement est impossible en raison d’un manque de disponibilité dans le stade pour replacer l’ensemble des spectateurs concernés par la fermeture de la tribune Loire et d’une décision qui serait contraire aux directives de la LFP », précise le FC Nantes dans un communiqué.