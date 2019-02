FCN : Cardiff violemment attaqué, ils n’ont « jamais » aidé Emiliano Sala

Dans : FC Nantes, Foot Europeen, Premier League.

A l’origine du transfert d’Emiliano Sala du FC Nantes à Cardiff City, le célèbre agent Willie McKay a publiquement été mis en cause par le club gallois dans la tragique disparition du footballeur argentin. Des accusations auxquelles l’agent qui avait notamment œuvré pour le transfert de Zambo-Anguissa à Fulham l’été dernier a répondu, dans les colonnes du Times et du Telegraph. Et alors qu’il promet de faire la lumière sur cette affaire, il accuse (à son tour) les dirigeants de Cardiff City de plusieurs négligences…

« Cardiff n’a montré aucune classe. Ils n’ont jamais essayé d’aider Emiliano. Tout ce qu’ils ont fait pour lui, c’est lui prendre une chambre d’hôtel. Et maintenant, ils essayent de tout me mettre sur le dos, mais je n’ai rien à cacher. Nous serons pleinement transparents au sujet de tout ce qui s’est passé autour de ce transfert. Ils essayent de me jeter en pâture. J’ai dit à Cardiff que j’étais prêt à tenir une conférence de presse publique pour que tout le monde comprenne ce qu’il s’est exactement passé. Nous avons trouvé un vol, dont Callum Davies (en charge des relations avec les joueurs à Cardiff) était informé, prévu dès le vendredi soir (18 janvier) pour un départ le samedi (19 janvier) pour un retour d’Emiliano à Nantes. Le pilote devait rester deux jours pour qu’Emiliano puisse s’organiser avant de repartir pour Cardiff le lundi (21 janvier), pour être à l’entraînement le mardi (22 janvier). Emiliano devait être récupéré à l’aéroport de Cardiff lundi dans la soirée par Callum Davies. Cardiff City était au courant du vol et de qui l’organisait. Quand Cardiff dira-t-il la vérité ? » s’est interrogé l’agent anglais, remonté comme une pendule. Reste que pour l’heure, difficile de connaître la vérité dans cette scabreuse affaire…