FCN : Avec Cardiff, l’embrouille avait commencé dès les négociations

Dans : FC Nantes, Foot Europeen.

Après l’annonce du décès d’Emiliano Sala, le FC Nantes et Cardiff City se sont lancés dans un conflit plutôt gênant.

Malgré le contexte, le pensionnaire de Ligue 1 n’a pas hésité à réclamer le premier versement sur les 17 M€ du transfert de l’ancien attaquant. Une démarche que certains jugent déplacée, contrairement à Nabil Djellit. « Ce n’était peut-être pas le bon timing pour réclamer aussi vite le paiement de la première échéance du transfert, a reconnu le journaliste de France Football. Mais la décision de Nantes n’est pas non plus nauséabonde… »

En tout cas, le club gallois refuse de payer pour le moment et se renseigne pour connaître ses droits. On parle tout de même d’une somme énorme, qui plus est destinée à Nantes, un club avec qui les négociations n’ont pas été cordiales. On se souvient que le président Waldemar Kita avait revu ses exigences à la hausse après un premier accord. Et que Cardiff avait fait mine de ne plus s’intéresser à l’Argentin.

Des discussions déjà tendues

« Moi très sincèrement, j’avais suivi le transfert d’Emiliano Sala. Je ne suis vraiment pas surpris qu’il y ait des tensions autour de ce dossier car les relations sont très tendues entre Nantes et Cardiff City, témoigne notre confrère. Ce transfert était vraiment compliqué à boucler, les positions des deux clubs n’étaient pas toujours claires. Avant même la tragédie, les relations étaient extrêmement compliquées et tendues. Ça part en cacahuètes et ça ne me surprend absolument pas. » Et le conflit pourrait durer des mois voire des années.