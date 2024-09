Montpellier fonce vers la L2, Paul Mirabel intervient

Dans : MHSC.

Par Guillaume Conte

Dernier de la classe avant de recevoir Auxerre ce dimanche, Montpellier inquiète avec son été très compliqué. Fan du club, le comique Paul Mirabel s'inquiète.

Montpellier, dont le président Laurent Nicollin a vertement soutenu le choix de DAZN pour les droits télé et la réélection de Vincent Labrune à la LFP, n’a quasiment pas recruté cet été. Un marasme pour essayer de tenir l’équilibre financier dans cette période de crise financière pour les clubs de football de Ligue 1 en dehors des gros bras. Résultat, le début de saison du MHSC est catastrophique, et le club héraultais est dernier avant de jouer Auxerre ce dimanche après-midi. Un premier match capital donc pour enfin passer la marche avant, au coeur d’une situation qui inquiète le comique Paul Mirabel, qui intervient dans un éditorial pour Le Parisien afin de faire part de son sentiment au sujet de son club de coeur.

Montpellier obligé de toucher le fond ?

« Après quatre matchs de Ligue 1, Montpellier — mon club depuis que j’ai 13 ans — n’a pas remporté le moindre match. Un point, deux petits buts marqués pour treize encaissés, une dernière place en championnat… On va stresser toute la saison. On a perdu contre Rennes, Nantes, Paris. Ce dimanche (17 heures, à domicile), pas d’excuse, il faut vraiment gagner contre Auxerre, un concurrent direct au maintien. La Ligue 2 l’an prochain ? Je préfère ne même pas l’imaginer : un si beau club, une si belle ville… En vrai, ça m’effondrerait. Le foot, ce sont des cycles, peut-être faut-il qu’on touche un peu le fond pour remonter. Là, il faut un électrochoc, on ne va pas se mentir, parce que, si on continue comme ça à répéter « on va continuer à travailler, on va continuer à travailler », ça peut durer jusqu’en mai cette histoire. En vrai, je suis mitigé sur nos chances de pouvoir nous offrir d’autres ambitions », a livré le comédien spécialiste du stand-up, et qui voit pour le moment surtout Montpellier faire partie des clubs qui n’arrivent pas à suivre le train de ceux qui investissent beaucoup pour se renforcer.