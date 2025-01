Ben Yedder à Montpellier, Greenwood à l’OM, il cherche la dignité

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Montpellier a contacté Wissam Ben Yedder pour un coup de main en urgence pour se sauver de la relégation. Les déboires de l'attaquant français ne sont pas oubliés.

En total désespoir après une première partie de saison totalement ratée, Montpellier cherche à recruter désormais, ce qu’il n’avait pas fait l’été dernier pour des raisons financières. Le MHSC étudie bien évidemment de nombreuses pistes, mais celle menant à Wissam Ben Yedder fait forcément beaucoup de bruit. L’attaquant français est sans club depuis la fin de son contrat à Monaco, et trempe dans plusieurs affaires sordides avec souvent à l’origine une forte consommation d’alcool. Mis en examen pour viol et agression sexuelle en 2023, il a été condamné pour une autre affaire d’agression sexuelle et conduite en état d’ivresse à deux ans de prison avec sursis. Et il doit aussi prochainement être jugé pour violences psychologiques contre son épouse.

Montpellier refuse de commenter la rumeur Ben Yedder

Malgré cela, Montpellier se concentre sur le sportif et veut voir si le pari Ben Yedder peut être tenté pour relancer le club héraultais, comme le révèle L’Equipe. Le quotidien sportif a essayé de joindre Laurent Nicollin pour connaitre la position du club par rapport aux agissements du Franco-Tunisien, mais le président du MHSC n’a pas répondu. Mais le simple fait d’envisager un tel recrutement dégoûte clairement Nicolas Puiraveau. Pour le consultant de Paris United, cette arrivée est digne de celle de Mason Greenwood à l’OM.

Ça va être beau le prochain Marseille-Montpellier. Je salive d'avance à l'idée du duel Ben Yedder-Greewood. Va falloir trouver un nom du coup. Le Violentico ? L'Agressico ? On peut d'ores et déjà éliminer le Dignitico par contre 😉



« Ça va être beau le prochain Marseille-Montpellier. Je salive d'avance à l'idée du duel Ben Yedder-Greewood. Va falloir trouver un nom du coup. Le Violentico ? L'Agressico ? On peut d'ores et déjà éliminer le Dignitico par contre », a balancé Nicolas Puiravau, qui a tenu à préciser qu’il avait aussi dénoncé le recrutement de Lucas Hernandez, condamnée pour des violences conjugales contre son épouse, au PSG, histoire d’anticiper les futures remarques sur son côté partisan.