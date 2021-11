Zinedine Zidane rêve vraiment de Marseille

Dans : OM.

Trois fois vainqueur de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid.

Après s’être imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Zinedine Zidane a embrassé une grande carrière d’entraîneur. L’ex-coach du Real Madrid a déjà un palmarès XXL mais à ce jour, il n’a plus de banc. Libre depuis son départ de la capitale espagnole, Zinedine Zidane n’a pas souhaité reprendre du service directement, malgré des intérêts très concrets en Italie et en Angleterre. Ces derniers jours, c’est à Manchester United que le nom de Zinedine Zidane est évoqué mais pour l’heure, le champion du monde 1998 ne semble pas plus emballé que cela par l’idée de rejoindre la Premier League.

Zidane, ses regrets sur l'OM

Du côté de Marseille, d’où Zinedine Zidane est natif, on rêve de voir l’enfant de la Castellane prendre un jour les commandes de l’OM. Il faut dire que pour les supporters, le regret de ne jamais avoir vu Zizou avec le maillot phocéen durant sa carrière de joueur est immense. Dans les colonnes de La Provence, Zinedine Zidane a avoué que ce regret était partagé. Et pour cause, l’ancien numéro dix de l’Equipe de France a confié que lorsqu’il était adolescent, il se rendait régulièrement au Vélodrome avec sa famille. Un stade qui le faisait vibrer et qu’il imaginait fouler en tant que joueur, ce qui n’aura finalement jamais été le cas pour l’ex-footballeur de Cannes et de Bordeaux.

« Quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matches et comme j’étais footeux, je me disais 'un jour pourquoi pas'. Mais cela ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Cela aurait été quelque chose de fort. Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie » a lancé Zinedine Zidane, qui était la priorité de Mourad Boudjellal à l’OM en cas de rachat du club olympien par Mohamed Ajroudi. Mais ce rêve a vite été balayé lorsque Frank McCourt a confirmé son intention de conserver l’Olympique de Marseille.

Désormais, tout le monde se demande où Zinedine Zidane rebondira. Comme indiqué plus haut, Manchester United pense à lui en cas de départ d’Ole Gunnar Solskjaer. Mais dans son for intérieur, Zinedine Zidane a un autre objectif, il s’agit sans surprise de l’Equipe de France. Et pour cause, il y a de bonnes chances que la place se libère fin 2022 après la Coupe du monde au Qatar, peu importe les résultats obtenus par Didier Deschamps. Logiquement, « ZZ » verrait d’un très bon œil de prendre les commandes de l’Equipe de France. Le président de la FFF Noël Le Graët a par ailleurs déjà ouvert la porte à Zidane à de nombreuses reprises. La question n'est enfaite pas de se demander si l’ancien coach du Real Madrid prendra un jour la tête de la France, mais quand ?