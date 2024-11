Zidane à Marseille, mais pas pour acheter l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Ces dernières années, la venue de Zinedine Zidane à l'Olympique de Marseille a souvent été évoquée, notamment en cas de rachat par l'Arabie Saoudite. Mais quand Zizou vient vraiment à Marseille, il a autre chose à acheter.

Natif de Marseille, Zinedine Zidane n'a jamais évolué sous le maillot de l'OM et cela a toujours chagriné les supporters du club phocéen, qui auraient tant aimé que la légende du football français soit associée à leur club de coeur. Alors quand la rumeur d'un rachat de l'Olympique de Marseille par les Saoudiens a commencé à circuler, certains se sont obstinés à mettre Zizou dans cette histoire, alors même que ce dernier ne faisait passer aucun message dans ce sens. Cela n'empêche pas le champion du monde 98 d'avoir toujours le coeur qui bat pour la cité phocéenne, où il vient très régulièrement. C'est dans ce cadre qu'une boulangerie marseillaise a eu la surprise de voir Zinedine Zidane débarquer afin d'acheter non pas l'OM, mais son pain et sa pâtisserie.

Et ce n'est pas la première fois que ce commerçant a le bonheur d'avoir Zizou comme client. « Que des numéros 10 dans ma team ! Zinedine aime le St ho ! Zizou on t’aime ! », a témoigné le patron de la boulangerie marseillaise sur les réseaux sociaux. Interrogé par La Provence, le responsable de la maison Saint-Honoré a reconnu que personnellement, il n'avait jamais eu la chance de croiser Zinedine Zidane dans sa boutique et qu'il n'aurait pas osé lui demander un selfie. De quoi permettre à certains d'ironiser sur la fameuse implication supposée de Zizou dans le rachat de l'OM, l'occasion de remettre quelques tacles sur Thibaud Vézirian et ceux qui s'acharnent à croire que Frank McCourt est en passe de vendre l'Olympique de Marseille et que Zidane arrivera dans un nouveau rôle à l'OM.