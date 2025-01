Wahi veut rester, l'OM lui montre la porte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Elye Wahi est sur les tablettes de Francfort, qui cherche un remplaçant à Omar Marmoush, en partance pour Manchester City. L’attaquant français aimerait rester à l’OM… qui ne l’entend pas de cette oreille.

Quel avenir pour Elye Wahi ? Auteur de trois buts depuis le début de la saison, l’international espoirs français n’a pas réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Six mois après son arrivée pour 25 millions d’euros en provenance du RC Lens, un départ est déjà évoqué. Il faut dire que malgré ses difficultés à s’adapter, l’ex-gâchette de Montpellier a gardé une excellente cote auprès des scouts des grands clubs en Europe, surtout en Allemagne et en Angleterre. West Ham suit la situation de près mais c’est Francfort qui est le plus chaud sur ce dossier et qui aimerait s’offrir Elye Wahi cet hiver afin de combler le départ d’Omar Marmoush à Manchester City.

🔵⚪️ MAJ : Comme le mentionne @FabriceHawkins Francfort s’intéresse bien au profil de Wahi. Il y a dernièrement eu une réunion avec Elye Wahi et le club sur sa situation à l’OM.



▫️Il a signifié qu’il souhaitait s’imposer, mais il ne fait guère de doute qu’il sera sur le départ.… pic.twitter.com/ee9QjCCA6N — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 18, 2025

Des discussions sont en cours entre les deux clubs, mais qu’en pense le joueur ? D’après le compte insider La Minute OM, Elye Wahi n’est pas vraiment dans une optique de quitter Marseille. Malgré son statut de doublure de Neal Maupay, l’ancien Lensois reste motivé à l’idée de s’imposer sur le long terme dans la cité phocéenne. Reste que son avis n’intéresse que très peu les dirigeants olympiens, bien décidés à limiter la casse avec un joueur qui est pour l’instant un flop.

L'OM est bien décidé à vendre Elye Wahi

« Le coach est ouvert à un départ. Le joueur est assez triste car il apprécie le club. En principe, il devrait rejoindre Francfort si un accord est trouvé » explique le compte spécialisé dans le mercato de l’Olympique de Marseille, pour qui il sera gentiment demandé à Elye Wahi d’accepter l’offre allemande sans broncher à condition bien sûr que Francfort s’aligne sur les exigences financières du club phocéen. Pablo Longoria attend au moins 25 millions d’euros pour vendre son attaquant, et a d’ores et déjà promis à Roberto De Zerbi l’arrivée d’un nouveau joueur à ce poste en cas de départ du joueur né à Évry-Courcouronnes.