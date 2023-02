Vitinha se fait secouer, le buteur de l’OM dans le dur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitinha a très peu été utilisé par Igor Tudor depuis son arrivée à Marseille.

Titulaire contre Nice, trois jours seulement après son transfert en provenance de Braga pour 32 millions d’euros, Vitinha était sorti dès la mi-temps. Le nouveau buteur de l’OM a ensuite débuté sur le banc contre le PSG en Coupe de France et à Clermont en Ligue 1. Un temps d’adaptation est nécessaire pour Vitinha, dont le talent est indéniable selon les observateurs du championnat portugais, mais qui doit prendre la mesure de son nouveau championnat et de son nouvel environnement. Au sein du club marseillais, on n’est d’ailleurs pas inquiet au sujet du niveau de Vitinha, lequel va monter en puissance dans les semaines à venir. Dans l’entourage du nouveau buteur de l’Olympique de Marseille, on est également très confiant pour l’avenir. Interrogé par Foot Mercato, un proche de Vitinha assure que ce temps d’adaptation est totalement logique pour un jeune buteur de 22 ans découvrant l’étranger.

Vitinha, un temps d'adaptation nécessaire

« Il lui faut un peu de temps. Il est impressionnant par sa qualité de frappe de balle et pas sa débauche d’énergie. Mais il faut qu’il s’adapte. Dans une équipe qui tourne aussi bien, ce n’est pas toujours simple » souffle-t-on au centre d’entrainement Robert Louis-Dreyfus, avant qu’un proche du joueur enchaine. « Il a peut-être été un peu surpris par l’importance physique des défenseurs en France. Mais il est content d’être là, il apprend, il veut progresser. Tout le monde a déjà prévenu qu’il faudrait lui laisser du temps » a glissé un proche de Vitinha, intimement convaincu qu’avec un peu de temps, Vitinha deviendra le grand attaquant que recherche l’Olympique de Marseille. La montée en puissance du Portugais obligera en revanche Igor Tudor à revoir ses plans car pour l’instant, le coach croate a toujours utilisé Alexis Sanchez en tant qu’avant-centre. Dans le cas où Vitinha intégrerait le onze, alors le Chilien devra reculer d’un cran, ce qu’il aimerait faire. Mais ce changement tactique ferait alors sauter Malinovskyi, Ünder ou Guendouzi. Un sacré casse-tête en perspective pour Igor Tudor.