Vitinha le grand attaquant de l’OM prend une gifle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé contre Troyes il y a deux semaines, Vitinha avait l’occasion d’améliorer ses statistiques dimanche contre Auxerre (1-2).

Titularisé aux côtés de Cengiz Ünder et d’Alexis Sanchez en attaque, Vitinha s’est procuré de nombreuses occasions, notamment en première mi-temps. Contrairement au match face à Troyes il y a deux semaines, le buteur portugais, acheté 32 millions d’euros par Pablo Longoria l’hiver dernier, a cette fois manqué d’efficacité. Le plus souvent, l’ex-attaquant de Braga n’a pas réussi à cadrer ses tentatives après avoir fait le plus difficile, comme lors de son enchainement de grande classe dans la surface auxerroise en première mi-temps, après lequel il a tiré au-dessus.

Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Dave Appadoo a tenu à défendre le Portugais de l'Olympique de Marseille, mettant en avant son activité et son entente prometteuse avec Alexis Sanchez. Mais pour Hugo Guillemet, il est beaucoup trop facile de défendre Vitinha alors qu’un attaquant de ce calibre se doit de marquer un ou deux buts au vu du nombre de ballons touchés et du nombre de frappes tentées face à l’AJA.

« Depuis le début de la saison, Igor Tudor nous dit que Vitinha est un vrai buteur et qu’il a besoin de toucher des ballons dans la surface pour s’exprimer. Habituellement, il touche entre 15 et 20 ballons, dimanche face à Auxerre, il en a touché 30 donc le double. C’est très bien, il frappe neuf fois, mais il ne cadre jamais et les deux fois où il a cadré, c’était deux frappes de poussin » a jugé le consultant de la Chaîne L'Equipe avant de poursuivre et de conclure.

Vitinha a l'obligation d'être plus efficace

« Il n’a pas été le buteur que l’on attend donc forcément, on retient son inefficacité après ce match et pas son activité. L’efficacité, c'est ce que l’on attend d’un grand attaquant. C’est beaucoup plus facile d’être actif dans un match que d’être efficace. On compare à Sanchez mais lui est efficace en plus d’être très actif » a estimé le journaliste, sans pitié avec Vitinha et qui attendra plus d’efficacité de la part de l’attaquant portugais lors des prochaines sorties de l’OM. Reste maintenant à savoir si l’ancien buteur de Braga sera titulaire pour le choc face à Lens, samedi prochain à Bollaert.