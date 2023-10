Viré de l'OM comme un chien, il balance sur Longoria

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Il y a à peu près un an, à la surprise générale, Jacques Cardoze quittait son poste à la communication de l'OM. Le journaliste, désormais chroniqueur sur C8, a été touché par cet épisode comme le confient ses proches.

Il fut la première victime des remous internes de l'OM version Longoria. Près d'un an avant les départs de Javier Ribalta et David Friio, Jacques Cardoze quittait le navire marseillais. Le journaliste était venu de France 2 en 2021 pour diriger la communication de l'OM. Il avait notamment été très actif lors des incidents du début de saison 2021-2022 à Nice et à Lyon. Ensuite, il avait été plus discret et moins visible à l'écran jusqu'à l'annonce de son départ en décembre 2022. Désormais chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste, Cardoze a redonné un élan à sa carrière. Mais, la plaie OM n'est pas tout à fait refermée chez lui.

Cardoze, l'amoureux de l'OM a été trahi

En septembre dernier, Cardoze révélait ainsi avoir connu la dépression après son départ de l'OM. Il pointait du doigt la gestion de Pablo Longoria, décrit comme un faux gentil. « Il m'a tellement mal licencié que moi aussi je suis suivi depuis des mois. Je prends encore des médicaments. Il a aussi fait du mal aux autres. Dans cette histoire, il y a une part de com, je pense. Il y a beaucoup de théâtre à Marseille, notamment chez les supporters, ceux qu'on appelle les grandes bouches. Ça gueule, ça gueule... Après, c'est de l'ordre de l'intime. Je comprends très bien qu'il puisse être ébranlé... Mais il en a vu d'autres, Pablo », lâchait-il dans l'Equipe en parallèle de la guerre Zeroual-Longoria. Son père en a rajouté une couche dans Le Parisien ce week-end.

Il révèle à quel point Jacques Cardoze, amoureux de l'OM depuis son enfance, a mal pris son licenciement. « C’était un drame pour lui parce qu’il a un amour passionné pour le club et la ville », indique t-il dans le portrait de son fils dressé par le quotidien francilien. Cardoze avait été mis à l'écart dès l'été 2022 à l'OM, devant se mettre en arrêt de travail dans la foulée selon l'article. Des propos qui peuvent interpeller sur la méthode Longoria. Le président espagnol est-il plus féroce et malin que prévu ? N'oublions pas qu'il avait annoncé quitter l'OM avec son équipe dirigeante et Marcelino. Quelques jours plus tard, ses amis étaient partis de l'OM mais pas lui.