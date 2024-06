Vers un record d’abonnés, l'OM n'y est pour rien

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Déçus après la saison de leur équipe, les supporters de l’Olympique de Marseille répondent toujours présent. La campagne d’abonnements vient d’être lancée et connaît un réel succès. Le club phocéen pourrait même battre son record de vente.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont encore du mal à digérer. Loin du niveau attendu, leur équipe vient de terminer la saison à une décevante huitième place en Ligue 1. Le beau parcours en Ligue Europa aurait pu limiter les dégâts. Mais le manque de combativité aperçu lors de la demi-finale retour face à l’Atalanta Bergame (3-0) a marqué les esprits de manière négative.

C’est dans ce contexte défavorable que le club phocéen a lancé sa campagne d’abonnements vendredi. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, la vente connaît un grand succès. La direction olympienne, contactée par France Bleu Provence, peut se permettre de viser les « mêmes standards que les saisons passées », soit environ 48 000 abonnements vendus. A ce rythme, l’Olympique de Marseille pourrait même battre son record établi la saison dernière. Mais le club tient à garder un quota d’environ 15 000 places pour les fans qui viennent de loin. Preuve que les supporters marseillais ne sont absolument pas dégoûtés.

Le peuple marseillais au rendez-vous

Rien d’étonnant pour le président des Dodgers Christian Cataldo, persuadé que ce phénomène n’a rien à voir avec le club. « On sent depuis plusieurs années quelque chose de nouveau mais qui ne vient pas de l'équipe, qui ne vient pas de la direction, qui vient du peuple, a expliqué le supporter au média régional. Les gens sont viscéralement attachés au club, à la ville aussi, tout est lié. Notre club, c'est une fierté. C'est pour ça que les gens viennent au stade, il y a l'ambiance, c'est chaud. On a avalé beaucoup de couleuvres mais on a toujours soutenu l'équipe. » Rappelons que l’Olympique de Marseille ne connaît toujours pas l’identité de son futur entraîneur. Un doute qui n’a pas l’air de refroidir les fidèles du Vélodrome.