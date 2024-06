Veretout refuse le Qatar, l'OM le force à signer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Taulier de l’OM cette saison, Jordan Veretout a de fortes chances de partir au Qatar. Paradoxalement, ce départ représente une excellente nouvelle aux yeux de l’état-major marseillais.

Cette saison, les joueurs de l’Olympique de Marseille ayant apporté satisfaction se comptent sur les doigts d’une seule main. Aubameyang, Balerdi et Veretout font indiscutablement partie de ceux qui ont permis à l’OM de faire illusion, notamment sur la scène européenne. Malgré un statut de cadre du vestiaire et de joueur fiable et professionnel, Jordan Veretout a de fortes chances de quitter Marseille cet été. Et pour cause, les émoluments de l’ancien joueur de l’AS Roma ne sont plus vraiment compatibles avec la politique du club phocéen, non-qualifié pour la coupe d’Europe la saison prochaine.

Son potentiel départ est vu d’un très bon oeil et dans cette optique, l’intérêt du club qatari d’Al-Duhail tombe à pic. Comme indiqué par RMC depuis une semaine, le club de Christophe Galtier fait de Jordan Veretout sa priorité pour renforcer son milieu de terrain. La perspective de signer un dernier contrat très lucratif ne laisse pas Veretout insensible mais selon le journaliste Sébastien Denis, son objectif n’était pas de quitter l’Olympique de Marseille cet été. Lors d’un space organisé par le compte insider @Embou_13, le journaliste de Foot Mercato a dévoilé que Jordan Veretout ne voulait pas aller au Qatar mais qu’il a rapidement compris au fil des discussions avec les dirigeants olympiens que Pablo Longoria le poussait dehors et que par conséquent, il serait peut-être plus raisonnable de partir à Al-Duhail.

Veretout poussé dehors, Gigot aussi

L’OM va consentir de gros efforts financiers pour conserver Pierre-Emerick Aubameyang malgré son salaire royal, mais n’entend pas faire cette concession pour d’autres joueurs de l’effectif et Jordan Veretout va donc en payer les conséquences. Cette stratégie s’applique aussi à Samuel Gigot, qui ne voulait pas faire ses valises malgré l’accord trouvé entre Marseille et Trabzonspor pour près de 4 millions d’euros. Mais le défenseur olympien, capitaine cette saison en raison de la blessure de Valentin Rongier, a lui aussi été prié de partir et devrait se faire une raison. Une politique qui prouve que l’Olympique de Marseille souhaite se débarrasser d’un maximum de trentenaires à fort salaire avec la volonté claire et assumée de miser sur des joueurs plus jeunes et prometteurs que Roberto De Zerbi aura pour mission de faire progresser.