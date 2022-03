Veretout priorité de l’OM, une première offre tombe !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu défensif pour compenser un éventuel départ de Boubacar Kamara cet été, l’OM cible Jordan Veretout.

En fin de contrat au mois de juin, Boubacar Kamara a peu de chances de prolonger son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’international espoirs français n’a toujours pas accepté l’offre XXL de Pablo Longoria, qui propose pourtant de faire de Kamara le plus gros salaire de l’effectif olympien. Le président marseillais a donc activé plusieurs pistes au milieu de terrain afin de compenser le probable départ de Kamara, à commencer par celle menant à Jordan Veretout. En difficulté sous les ordres de José Mourinho après avoir crevé l’écran au point d’être sélectionné en Equipe de France, l’ancien Nantais est une cible de tout premier ordre pour l’OM. Et le club phocéen est rapidement passé à l’action puisque selon le Corriere dello Sport, une première offre a été transmise par Marseille à la Roma.

L'OM propose 8 millions d'euros à Rome pour Veretout

Le média italien croit savoir que l’Olympique de Marseille a fait une première offre relativement basse en proposant 7 à 8 millions d’euros à l’AS Roma pour Jordan Veretout. Bien que l’international français ne soit plus un titulaire inamovible de José Mourinho, le club de la Louve n’a aucunement l’intention de le brader. C’est ainsi que selon le Corriere dello Sport, la Roma a logiquement refusé cette première offre de Pablo Longoria. Pour vendre Jordan Veretout, le club italien exige près du double à Marseille puisque c’est une somme avoisinant les 15 millions d’euros qu’il faudra mettre sur la table pour recruter l’ex-milieu défensif de Nantes et de Saint-Etienne. Un chiffre plus en adéquation avec le statut du joueur, récent international français et qui serait bien entendu une recrue de tout premier ordre pour l’Olympique de Marseille dans l’optique de la succession de Boubacar Kamara…