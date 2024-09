Veretout et sa famille menacés, l’OM scandalisé ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a pris la parole ce dimanche pour dénoncer le harcèlement sur les réseaux sociaux, notamment ceux vu ces derniers jours contre Jordan Veretout et sa famille.

La fin du mercato a été tendu au sein de l’Olympique de Marseille, qui n’a pas pu réaliser les dernières opérations voulues, et notamment la venue d’Ismaël Bennacer. L’intérêt de Pablo Longoria pour le milieu algérien s’est fait connaître seulement quelques heures avant la fin du mercato, et il fallait le départ d’un joueur majeur dans la grille des salaires pour permettre cette venue. Jordan Veretout et Chancel Mbemba étaient visés, mais aucun d’eux n’a accepté les propositions faites, ce qui a donné un statut quo total. Et des messages de supporters énervés sur les réseaux sociaux, déçus de voir que le mercato ne se terminait pas comme ils l’espéraient. Le soit-disant anonymat des réseaux sociaux a même autorisé certains à aller bien trop loin que la simple déception, promettant à la famille de Jordan Veretout, et notamment son épouse, un enfer s’ils restaient à Marseille cette saison.

Un double jeu pour l'OM ?

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2024

De quoi faire réagir l’OM, qui en ce dimanche midi, a publié un communiqué de presse pour expliquer que ce genre d’agissements étaient intolérables. « L'Olympique de Marseille a pris connaissance des menaces et messages haineux visant l’un de ses joueurs professionnels et sa famille sur les réseaux sociaux. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables. Comme annoncé au cours de la saison dernière, notamment à travers Treizième Homme, le club réaffirme son engagement contre toute forme de harcèlement et de comportement déviant en ligne qui n'a sa place ni dans le sport ni dans la société », a lancé le club olympien, dont le comportement est aussi pointé du doigt, la formation provençale étant connue pour laisser fuiter auprès de certains influenceurs des informations laissant entendre que les « lofteurs » ont refusé d’incroyables offres pour mettre des bâtons dans les roues du mercato de l’OM.

La situation toujours tendue du mercato, du loft et des joueurs poussés dehors tient tout de même beaucoup trop à coeur les supporters de football, qui oublient bien souvent leur rôle premier qui est de suivre et de soutenir leur équipe, et pas d’interférer sur les contrats ou la situation économique du club.