Vente OM : Une rumeur bouillante débarque à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de semaine dernière, l’OM a dévoilé l’identité de son sponsor maillot principal pour la saison prochaine : CMA CGM.

Le puissant groupe de transport maritime implanté à Marseille va remplacer Cazoo et ce changement a nourri beaucoup de fantasmes à l’OM comme celui d’un rachat du club par CMA CGM. Il faut dire que l’entreprise crée en 1978 pèse très lourd : acteur économique incontournable de la ville de Marseille, CMA CGM totalise plus de profit que Total ou LVMH sur l’année passée et vient d’investir dans Air France ou encore La Provence. Cela étant, Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, n’a aucunement l’intention de racheter l’Olympique de Marseille, contrairement à ce que Daniel Riolo a sous-entendu il y a peu de temps sur son compte Instagram. Interrogé ce mercredi par France Inter, le boss du nouveau sponsor maillot de l’Olympique de Marseille a coupé court aux rumeurs.

CMA CGM n'a pas l'intention de racheter l'OM

Pablo Longoria et Rodolphe Saadé sont fiers de conclure ce partenariat unique entre deux institutions emblématiques du territoire marseillais. 🔵⚪️ pic.twitter.com/jw9pj1aPCT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 10, 2022

« Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens. Pourquoi ce refus catégorique ? Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit » a insisté cet habitué du Vélodrome, qui avait déjà démenti les rumeurs en janvier 2022. « Je ne veux ni racheter l’OM ni devenir maire de Marseille » avait-il confié. Sur son compte Instagram il y a quelques jours, le très informé Daniel Riolo avait pourtant lancé la rumeur au sujet d’un rachat du club par CMA CGM. « Et si c’était un premier pas ? Je dis ça je dis rien, mais pas impossible qu’on en dise plus bientôt » avait lancé le consultant de l’After Foot sur RMC. Visiblement, Frank McCourt ne devrait donc pas vendre son club à Rodolphe Saadé même si au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille, il s’agit de toujours marcher sur des œufs et de ne jamais être trop certain de ce que l’on avance car d’un jour à l’autre, une information chasse un démenti et vice-versa. En tout cas, l'OM s'est trouvé un nouveau partenaire de taille après le fiasco de son dernier sponsor maillot, et c'est une information non négligeable aux yeux des suiveurs du club phocéen.