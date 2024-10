Vente OM ‍: Un homme politique lâche des infos

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que le Paris FC va entrer dans le giron de l'un des hommes les plus riches du monde, l'OM appartient toujours à Frank McCourt. De quoi étonner les supporters.

A peine l'annonce du rachat du Paris FC par la famille Arnault, propriétaire du groupe LVMH, dévoilée que les supporters de l'Olympique de Marseille se sont demandés pourquoi leur club n'avait pas été cédé aux Saoudiens alors que depuis quatre ans certains leur expliquent que cela doit se faire. Car du côté de la capitale, Antoine Arnault a entamé les négociations en avril avec Pierre Ferracci, propriétaire du Paris FC, et que tout s'est donc réglé en quelques mois. Forcément, Thibaud Vézirian a été interrogé sur cette rapidité, alors que le journaliste évoque depuis 2020 la cession de l'OM à l'Arabie Saoudite. Dans son émission sur Twitch, TV ne s'est pas démonté et a répondu à ceux qui voyaient dans la vente du Paris FC la preuve que toute son histoire sur l'Olympique de Marseille était fictive.

Le Paris FC ce n'est pas l'OM

« Ceux qui veulent entrer dans les comparaisons entre la vente de l’Olympique de Marseille et celle du Paris FC, vous êtes sur un club avec une fanbase unique au monde, l’OM, avec des intérêts politiques sur le plan national, local avec une réhabilitation de certains quartiers de la ville, dont certains sont parmi les plus pauvres d’Europe. Le Vélodrome fait vivre la ville, c’est l’âme de Marseille. Vous avez même de la politique internationale avec les États-Unis, la France et le Moyen-Orient, où il a fallu faire entrer CGA-CGM dedans, car c’était le bazar. J’en parlais encore la semaine dernière avec des gens qui sont dans le monde politique, ils m’ont dit que quatre ans, c'était embêtant pour les supporters de l’OM, mais ils m’ont aussi dit que dans les affaires ce n’est pas exceptionnel. Cette personne qui suit le dossier, m’a dit de ne pas m’inquiéter et que cela allait se faire. On est en pleine valorisation du club pour la sortie de Frank McCourt, tout est fait dans les intérêts personnels de chacun. Et tout doit s’accorder et s’aligner », a précisé Thibaud Vézirian, toujours convaincu que le milliardaire américain est en passe de vendre son club à l'Arabie Saoudite. Il faut juste un peu de patience, même si cela commence à faire long quand même.