Vente OM ‍: Saadé investit en masse, Marseille frétille ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers mois, Rodolphe Saadé est évoqué avec insistance comme un potentiel candidat au rachat de l’OM en cas de vente de Frank McCourt.

La vente de l’Olympique de Marseille est un vieux serpent de mer et pour l’heure, Frank McCourt n’a toujours pas officialisé sa volonté de céder le club phocéen. Au contraire, le propriétaire américain de l’OM a investi en masse cet hiver avec les transferts de Vitinha, Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi pour un total de 50 millions d’euros. Cela étant, il est évident que le natif de Boston ne dira pas non à une vente du club si une grosse proposition arrive sur son bureau. Des rumeurs ont fleuri autour d’un potentiel intérêt saoudien, mais tout s’est calmé après le rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite.

CMA CGM (nouveau sponsor de l’OM) continue ses investissements dans les médias.



Après les rachats de La Provence, Corse Matin, une prise minoritaire dans M6 et une entrée au capital de Brut, le groupe vient de racheter La Tribune.



Pas de conclusion particulière, mais… pic.twitter.com/QbxlZl7Xsc — CM Football (@CMFootball_) May 30, 2023

Ces dernières semaines, c’est plutôt le potentiel rachat de Marseille par l’entreprise CMA CGM de Rodolphe Saadé qui fait frétiller les supporters du club phocéen. Pour l’heure, la compagnie maritime située à Marseille n’a pas fait de proposition à Frank McCourt et n’a jamais officialisé son intention de soumettre une offre ferme à l’homme d’affaires américain. Ces derniers temps, Rodolphe Saadé est néanmoins dans une période très nette d’investissements.

L'OM, le prochain gros investissement de Saadé ?

En effet, CMA CGM a racheté La Provence, Corse Martin et a investi dans M6 et Brut. Comme relayé par le compte spécialisé @CMFootball, Rodolphe Saadé vient tout juste de racheter La Tribune. Des investissements en masse dans les médias qui laissent penser que l’un des prochains achats du puissant homme d’affaires marseillais pourrait être le rachat de l’Olympique de Marseille. Il en est d'ailleurs désormais l'un des sponsors principaux. En Provence, cette rumeur court toujours alors que de son côté, Frank McCourt n’est toujours pas officiellement vendeur. Un bon moyen de faire monter le prix alors que son club vient d’enchainer deux qualifications en Ligue des Champions, deux mercatos estivaux plutôt ambitieux et n’a par conséquent jamais coûté aussi cher.