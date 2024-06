Vente OM ‍: McCourt n'a rien vendu du tout aux Saoudiens

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM devrait officialiser rapidement la signature de Roberto de Zerbi, ce qui va évidemment relancer les débats sur les réelles intentions de Frank McCourt avec son club et le possible départ du milliardaire américain de Marseille.

Christophe Maussin, connu pour sa chaîne CM Football et Le Vestiaire Off sur Youtube, n’est pas le genre à faire du buzz pour le buzz, mais comme tout amateur de football, il a bien vu et entendu tout ce qui se disait sur la vente supposée ou possible de l’Olympique de Marseille à des investisseurs. D’autant qu’il ne cache pas être un « grand fan » de l’OM. Mais sans s’énerver ou prendre de haut qui que ce soit, l’influenceur a évoqué ce dossier en sachant bien évidemment que cela allait probablement lui valoir quelques commentaires acides de ceux qui s'accrochent à une vente de l'OM aux Saoudiens. Sans déroger à son style très didactique, Christophe Maussin a délivré son analyse dans une longue vidéo qui a été vue près de 30.000 fois, preuve que le sujet intéresse, et reconnu qu'il pensait que la vente n'était pas du tout activée.

McCourt vendra un jour l'OM, mais pas tout de suite

Sans citer qui que ce soit, CM Football a donné sa version des faits dans sa dernière émission sur Youtube. « Je vois et je lis au quotidien tout ce qu’il se passe autour de l’Olympique de Marseille. On est en droit de se poser la question, et je peux comprendre ceux qui se posent la question d’une potentielle vente de l’OM, d’une injection d’argent dans le capital de l’OM, des finances qui seraient développées par des investisseurs autour de l’Olympique de Marseille, ça peut s’entendre tellement on est dans le flou. Mais est-ce qu’on doit accorder du crédit à toutes ces rumeurs ? Moi, je reste très pragmatique et terre à terre, je crois ce que je vois. Et ce que je vois aujourd’hui, c’est un actionnaire, Frank McCourt, qui a remis de l’argent régulièrement dans les comptes de l’OM et qui a encore épuré les dettes structurelles et conjoncturelles, mais surtout des dettes qui ont diminué au fur et à mesure. On le sait, il vendra un jour l’Olympique de Marseille, c’est certain. Chaque jour qui passe est un jour qui rapproche Frank McCourt de la vente, mais les faits sont là, il a épuré les 12,5 millions d’euros de la dette. Je suis indépendant, je n’ai aucun lien avec l’OM, c’est ma compréhension du dossier, libre à vous de penser ce que vous voulez », a expliqué Christophe Maussin, histoire de ne stigmatiser personne même s'il pense clairement que Marseille n'est pas vendu ou en cours de vente.