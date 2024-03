Vente OM ‍: Le dossier prend une tournure très grave

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier de la vente supposée de l'Olympique de Marseille pousse le curseur très loin, au point que désormais le principal acteur de ce dossier affirme faire l'objet de menaces de mort.

Dorénavant bien loin des médias sportifs, Mohamed Bouhafsi a reconnu dimanche avoir été l'objet de menaces de mort suite à ses affirmations concernant la vente supposée de l'OM. Le très sérieux journaliste a plusieurs fois dit que tout cela était bidon, Frank McCourt n'ayant pas l'intention de vendre le club qu'il avait acheté à Margarita Louis-Dreyfus pour 50 millions d'euros en 2016. Des propos qui ont valu à celui qui intervient désormais quotidiennement dans l'émission C à Vous sur France 5 des insultes et donc des menaces de mort dont sa famille a également été la cible. Mohamed Bouhafsi ne le cache pas, il en veut terriblement à ceux qui annoncent depuis trois ans que l'Olympique de Marseille est vendu ou va l'être à des investisseurs saoudiens ou autres. Forcément, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est tourné vers Thibaud Vézirian, qui en 2021 avait indiqué la vente imminente du club phocéen. Ce dernier a répondu ce lundi.

La vente de l'OM rend tout le monde fou

Non pas au courant, je ne saisis pas trop pourquoi, mais ayant été menacé de mort personnellement, puis mis en demeure pour avoir révélé des infos confidentielles, je peux comprendre ce qu'il a ressenti. Soutien. — T.V. (@ThibaudVezirian) March 24, 2024

Sur X (anciennement Twitter), Thibaud Vézirian explique ne pas se sentir visé par les propos de Mohamed Bouhafsi, et révèle avoir, lui aussi, été la cible de menaces de mort. « Non je ne suis pas au courant, je ne saisis pas trop pourquoi (Ndlr : TV parle de propos de Mohamed Bouhafsi), mais ayant été menacé de mort personnellement, puis mis en demeure pour avoir révélé des infos confidentielles, je peux comprendre ce qu'il a ressenti. Soutien (...) J’expliquerai clairement qui a parlé de Zidane ou de Ronaldo, ce n’est pas moi », s'est défendu celui qui prépare un livre sur la vente de l'Olympique de Marseille qu'il annonce depuis trois ans. Ce qui est relativement clair, c'est que les réseaux sociaux s'enflamment très violemment sur ce sujet, alors même qu'aucune preuve concrète, en dehors des propos de tels ou tels journalistes, n'est venue étayer la présence de l'Arabie Saoudite à proximité de l'OM. Et pas plus celle de Rodolphe Saadé.

Comme l'expliquait Le Phocéen, récemment, un membre haut placé de CGA CGM a téléphoné à Daniel Riolo alors que ce dernier avait affirmé que le milliardaire marseillais pensait à racheter l'Olympique de Marseille. Tout cela pour lui dire que cela était « faux » et que Rodolphe Saadé n'avait pas l'intention de s'offrir le club marseillais. Mais visiblement, tout cela fait craquer certains supporters de l'OM, au point de dépasser les bornes et de menacer de mort ceux qui ne pensent pas comme eux.