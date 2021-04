Vente OM : La conférence de Longoria fait fantasmer

Dans : OM.

A la surprise générale, le président de l’OM, Pablo Longoria, tiendra mercredi une conférence de presse à 11h30 à l’Orange Vélodrome.

A quatre journées de la fin du championnat, cette prise de parole de Pablo Longoria pose question à Marseille. Et pour cause, les observateurs de l’OM ne sont pas vraiment habitués à ce genre de petit point devant les médias, ce dont Jacques-Henri Eyraud était assez peu friand. Alors que les rumeurs de ventes du club se multiplient depuis près d’un an, certains supporters se mettent à rêver d’une potentielle annonce de la part de Pablo Longoria au sujet de la vente du club. Sur les réseaux sociaux, les fantasmes sont nombreux. Mais à en croire Le Phocéen, il y a davantage de chances que cette prise de parole de Pablo Longoria concerne des sujets moins chauds.

« Nul doute que le président de l'OM en profitera pour répondre aux nombreuses sollicitations dont il est l'objet ces dernières semaines, voir pour faire un point sur le nouveau projet de l'OM, ainsi que sur les récentes arrivées au centre de formation, à la cellule de recrutement et dans le secteur administratif du club » explique le média, pour qui l’Olympique de Marseille ne devrait pas faire d’annonce au sujet de la vente du club, ni même de la vente de l’Orange Vélodrome. Une information confirmée par Europe 1, dont le journaliste Jean-François Pérès a glissé quelques indices sur le rendez-vous médiatique de Pablo Longoria. « L'OM me confirme que la conf de presse de Pablo Longoria n’aura pas d’ordre du jour. «Un RV pour répondre aux questions d’actualité, pas d’annonce spectaculaire». Le Stade Vélodrome? «Il offre de meilleures conditions d’accueil et sanitaires ».

Du côté des supporters et des observateurs, on appréciera en tout cas la démarche de Pablo Longoria, désireux de renouer le dialogue avec les supporters à travers ce genre de conférence de presse afin de tenir informer les suiveurs du club des dernières actualités. Reste à voir si le mercato sera évoqué. Pour rappel, plusieurs joueurs importants de l’OM sont en fin de contrat. C’est notamment le cas de Thauvin et d’Amavi, qui n’ont toujours pas resigné alors que leur bail expire en juin.