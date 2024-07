Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite va sauver toute la Ligue 1

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier des droits de diffusion de la Ligue 1 fait planer une menace sur l'avenir de plusieurs clubs. Mais si l'Arabie Saoudite se décide à racheter l'OM, alors les choses pourraient radicalement changer.

Via Beinsports, le Qatar pouvait apporter de l'oxygène aux 18 clubs de Ligue 1, mais finalement, même si la chaîne sportive a investi 100 millions d'euros, ce n'était pas ce que les dirigeants du football français attendaient. Et si finalement, ce sont les Saoudiens qui redonnaient un peu d'espoir aux clubs de l'élite. Même s'il est hors de question que le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) investisse dans les droits TV de la L1, le fait de racheter l'Olympique de Marseille à Frank McCourt et d'attribuer un budget colossal à l'OM pourrait permettre le retour d'une vraie rivalité avec le PSG au sein du championnat de France. C'est du moins la théorie développée par Thibaud Vézirian, convaincu que la vente prochaine du club phocéen va montrer que ce plan mené par les Saoudiens est bénéfique pour toute la Ligue 1.

L'OM et l'Arabie Saoudite pour sauver la Ligue 1

Vente OM : L’Arabie Saoudite rachète Marseille, il explose de rire https://t.co/MfByivBD9d — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2024

Face à ses abonnés, le journaliste d'Entrevue, est non seulement toujours convaincu que la vente est imminente, même s'il ne donne aucun délai, mais qu'elle va en plus relancer la Ligue 1. « Pour sauver le foot français, tu accélères l’officialisation de la vente de l’OM qui est sur les rails, puisque le processus est lancé avec l’augmentation de capital et le nouveau pacte d’actionnaires, tu fais de Marseille le club hyper fort qu’il doit être depuis des années et des années, tu retrouveras un PSG-OM très fort chaque année et très vite la Ligue 1 va monter comme une fusée. Ensuite cela aidera d’autres clubs à ne pas couler, tu pourras renégocier les droits TV, c’est pour cela que la clause de sortie dans 2-3 ans est hyper importante », précise Thibaud Vézirian, qui estime, lui, que le football français a définitivement « coulé » et que l'Arabie Saoudite doit vite intervenir avant que le chaos soit total.