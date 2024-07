Vente OM ‍:  L’Arabie Saoudite rachète Marseille, il explose de rire

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'OM à l'Arabie Saoudite est une machine à fantasme pour les supporters, mais deux courants s'opposent chez les suiveurs du club marseillais. Les pro-ventes se prennent même une vanne sans concession de la part d'un journaliste spécialisé.

Le mois de juillet bat son plein et l’OM a toujours comme propriétaire un certain Frank McCourt. Le businessman américain fait même encore des merveilles car en plus d’éponger le déficit du club chaque été, il remet aussi la main à la poche pour permettre de recruter un entraineur de premier plan et des joueurs pour lui donner les moyens de ses ambitions. Malgré cela, les apôtres de la vente de l’OM assurent que l’Arabie Saoudite va très prochainement officialiser le rachat du club provençal, et que si ce dernier peut dépenser aussi librement c’est bien la preuve que des investisseurs richissimes venus du Royaume du Golfe ont validé ces grosses dépenses.

La vente OM, dans quelques années peut-être

Alors, au moment où ce mercato qui fait saliver les supporters bat son plein, un suiveur de l’actualité de l’Olympique de Marseille a décidé de prendre ces effets d’annonce avec une bonne dose d’humour. Invité par le FC Marseille, Mathieu Grégoire a démarré fort son intervention, blaguant sur le fait que l’Arabie Saoudite avait racheté l’OM et que cela allait être officiel, avant de lancer une pique directement adressée à Thibaud Vézirian, pour qui la vente est imminente depuis plus de trois ans. « Je reviens de Riyad. J’ai même cinq feux verts, comme en Formule 1. C’est confirmé, on peut y aller… Je parle d’Aubameyang. Tu pensais que je parlais du projet sous-marin. Pour ça, encore quelques années », a glissé le journaliste de L’Equipe qui est le correspondant du quotidien sportif à Marseille et avait été dans les petits papiers du rachat du club par Frank McCourt des mains de Margarita Louis-Dreyfus.

Depuis des années, Mathieu Grégoire assure qu’aucune vente de l’OM n’est à l’étude, qu’aucune offre n’a eu lieu ou n’est sur le point de se faire et qualifie souvent de « merguez » les informations qui sortent sur le possible rachat du club phocéen. Un discours immuable, qui fait souvent écho à celui tout aussi inamovible de Thivaud Vézirian, pour qui les confirmations pleuvent à tous les niveaux, sans pour autant qu’une officialisation n’ait lieu.