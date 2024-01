Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite larguée, c'est un mensonge

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'enquête du Monde a ouvert la possibilité à des investisseurs américains de racheter l'OM aux mains de Frank McCourt. Le spécialiste de la vente balaye tout et mise toujours sur l'Arabie Saoudite.

La volonté de Frank McCourt de vendre l’Olympique de Marseille a été une nouvelle fois confirmée par une enquête du Monde cette saison. Le quotidien du soir affirme que cela fait plusieurs mois que le propriétaire américain cherche à se séparer du club dans lequel il a beaucoup investi ces dernières années, sans en retirer de la gloire sportive ou des bénéfices financiers. Un désir de se séparer de l’OM donc, mais encore faut-il trouver un acheteur. L’enquête menée par Le Monde rappelait le goût des investisseurs américains pour le football français, et notamment des clubs en difficulté financière et qui avaient besoin d’argent pour essayer de suivre le train de vie du football européen. Une aubaine financière pour s’implanter en France, varier ses investissements et envisager ensuite une belle revente même s’il est difficile de gagner de l’argent avec des clubs de football. De plus, McCourt serait plus désireux de céder le club à des compatriotes, qu'à des fonds étrangers.

Des Américains après McCourt, c'est non

Cette piste menant aux investisseurs américains a pu surprendre, tant le nom de l’OM est souvent lié, en cas de rachat, à des intérêts venus d’Arabie Saoudite. Le Royaume du Golfe mise énormément et sans compter sur le football, et a déjà racheté un club en Europe avec Newcastle. La perspective de s’en offrir un deuxième est réelle, et des discussions ont déjà été menées avec le Milan AC par exemple. Mais l’OM a tout du parfait candidat, avec un championnat pouvant offrir une place rapide en Ligue des Champions, un duel en perspective avec le PSG du Qatar, et une gloire à faire revivre. Alors, une bataille entre les USA et l’Arabie Saoudite, qui ont de nombreux intérêts géopolitiques en commun, est-elle envisageable pour le rachat de l’OM ?

Non, pas du tout, selon Thibaud Vézirian, l’informateur spécialisé sur la vente de l’OM. Pour le journaliste, qui s’est exprimé sur Team Football, cette information sur un intérêt américain pour succéder à McCourt est très fantaisiste. « Le storytelling autour de l’OM se met en place… Il n’y a aucun fonds américain sur l’OM, et on sait que ce seront les Saoudiens qui viendront », a assuré Vézirian. Et le média de rajouter qu’il ne fait aucun doute que c’est bien le PIF et ses moyens colossaux qui arriveront à Marseille très prochainement, et que cette issue est désormais jugée comme inévitable.