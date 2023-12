Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite garde un dernier gros secret

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A moins d'une semaine de l'ouverture du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille doit composer avec les finances de Frank McCourt. L'arrivée de l'Arabie Saoudite est toujours attendue, et rien ne le fera changer d'avis.

Journaliste pour Canal+, David Berger a allumé la mèche en prétendant il y a quelques semaines en direct sur l'antenne de la chaîne cryptée qu'il avait entendu parler de la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, allant même jusqu'à parler du mois de janvier 2024 avec un prix de 400 millions d'euros. De quoi faire tourner les têtes, même si ce dossier a déjà mis dans la sauce pas mal de monde. Mais le mois de janvier arrive et du côté des Saoudiens on n'a pas bougé le moindre orteil, ce qui laisse penser que le marché des transferts ne sera pas du tout impacté par une éventuelle cession du club par McCourt. Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube Le RDV, Thibaud Vézirian s'est agacé que son intervieweur remette en cause le sérieux de son travail. Et il a tenu, une nouvelle fois, à mettre les pendules à l'heure.

L'Arabie Saoudite garde secrète la date de l'officialisation

En réponse à une question sur le fait qu'il ait ou non « des preuves sérieuses » à présenter sur la possible vente de l'OM, TV a ressorti ses dossiers. « Je ne comprends pas comment on peut me demander si je suis sérieux, alors que j’ai fait trois ans d’enquête avec tout ce que j’ai révélé, tout ce que j’ai mis en lumière, j’ai cité des sources de différents niveaux (…) J’ai commencé ma carrière bien avant 2021, et aller voir 50 supporters de l’OM qui disent « on nous a vendu du rêve », alors que justement, je dis depuis trois ans que je ne suis pas là pour ça, bien au contraire, ces gens-là jugent sans connaître. Ils ne vont pas au cœur du sujet, c’est la société qui veut ça, l’intelligence artificielle qui envoie des notifications (…) Le sujet de la vente de l’OM est un dossier complexe, mais c’est vrai qu’il y a de l’impatience et c’est un bazar permanent parce que certains médias veulent en faire une série Netflix. Cela a permis de perdre beaucoup de supporters (…) Mohamed Bouhafsi peut penser ce qu’il veut, mais je maintiens mes informations, car je sais ce qu’il arrive (…) Il y a X éléments qui montrent que cela arrive, sans même parler de choses que je sais et tout ce qui n’a pas été révélé, j’ai seulement parlé de 20% des choses que je sais (…) Mes sources sont sérieuses, mais ne peuvent pas détenir l’information précise de la date de l’officialisation. C'est une chose qui se décidera entre très peu de personnes, ais maintenant vu la situation en interne chez les salariés et sportivement, que ce soit en janvier selon Canal+, ou en juin selon l’Arabie Saoudite, moi, je n’ai aucune date, mais c’est inéluctable », a répété Thibaud Vézirian, qui s'étonne que certains puissent ainsi remettre en cause son professionnalisme et son travail dans ce dossier.