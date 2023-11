Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite et McCourt, réunions confirmées ‍!

Dans : OM.

A l’heure où l’OM est en crise après la défaite à Lens, les rumeurs au sujet d’une vente du club à l’Arabie Saoudite continuent de pleuvoir alors que les confirmations de différents insiders tombent sur les réseaux sociaux.

De manière régulière, Thibaud Vézirian entretient les rumeurs au sujet d’une vente imminente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite. Les informations du journaliste ont pris du poids après les confirmations de médias tels que France Bleu ou encore Canal +. Sur les réseaux sociaux, les insiders « officieux » y vont également de leurs confirmations. Durant tout l’été, les supporters de l’OM ont suivi avec attention les publications de Marwan Belckacem sur le réseau social X. L’insider a été le premier à annoncer l’accord avec Sheffield United pour Iliman Ndiaye ou encore à révéler l’intérêt du club phocéen pour Geoffrey Kondogbia, des informations qui ont fait de lui une personnalité crédible pour les supporters de l’OM sur les réseaux sociaux.

Dimanche soir, quelques minutes seulement après la défaite du club phocéen sur la pelouse de Lens, Marwan Belckacem a surpris tout le monde en évoquant la vente du club, chose qu’il avait rarement fait par le passé. Avec des informations qui vont logiquement intéresser les suiveurs de l’Olympique de Marseille. « Alors peut-être que certains comprendront la lessiveuse qui prend place chaque été à l’OM. L’instabilité du club à cause des Zeroual and co, c’est une chose. Mais s’en servir de couverture pour maquiller son caca, c’est moche. Et oui i l y a des vraies rencontres avec l’Arabie Saoudite les amis, allez c’est tout pour moi, je désactive » a publié l’insider.

De nouvelles révélations dans le dossier de la vente de l'OM

Celui-ci a ensuite désactivé son compte sur le réseau social X sans que l’on sache encore si cela est définitif ou non. Dans une période où les supporters de l’OM commencent à s’impatienter devant le niveau de jeu affligeant proposé contre Lille et Lens lors des deux derniers matchs de Ligue 1, cette publication suscite beaucoup d’intérêt et d’espoir. Reste maintenant à voir si cette possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite se confirmera dans les semaines et les mois à venir alors qu’une somme globale de 400 millions d’euros dont 200 millions d’euros pour le mercato a déjà été évoqué. Avec un possible rôle confié à un certain Zinedine Zidane.