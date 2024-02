Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite connait le successeur de Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'avenir de Pablo Longoria au poste de président de l'Olympique de Marseille paraît incertain. Même si l'hypothèse d'un départ après la fin du mercato est balayée, il pourrait partir après le rachat par l'Arabie Saoudite.

Plusieurs feuilletons agitent le Vélodrome, car la valse des départs autour de Pablo Longoria n’incite pas à la confiance concernant l’avenir du dirigeant espagnol. Si pour l’instant, il arrive encore à tenir les Ultras, nul doute que si les résultats sportifs se dégradent encore, Longoria pourrait connaître de plus près ce qu’a vécu Jacques-Henri Eyraud. Le départ de celui à qui Frank McCourt a donné les clés de l’Olympique de Marseille serait forcément un énorme coup dur pour l’homme d’affaires américain, même si certains sont persuadés que l’officialisation du départ de Pablo Longoria ne se fera que lorsque McCourt vendra l’OM aux investisseurs saoudiens tant attendus depuis trois ans. Car si un sujet fait l'unanimité, c'est que les Saoudiens ne conserveront pas l'ancienne direction s'ils rachètent le club phocéen.

Platini patron de l'OM, c'est non

Evoquant ce sujet sensible, et après avoir balayé d'un revers de la main la rumeur qui ferait de Michel Platini le futur patron de l'Olympique de Marseille, Thibaud Vézirian pense que ceux qui vont racheter l'OM, ce dont il n'a toujours aucun doute, choisiront probablement l'un des leurs. « Du côté des acheteurs, l’idée qu’une personnalité saoudienne prenne la présidence est envisagée. Mais à Marseille, certains espèrent voir une ancienne gloire du club, une légende, prendre ce rôle… Je pense que la face majoritaire saoudienne sera représentée », précise celui qui fait de plus en plus face à des critiques assassines sur les réseaux sociaux.

Pour l'instant, tout cela relève encore du fantasme, puisque Pablo Longoria n'a rien laissé filtrer d'un possible désir de partir de l'Olympique de Marseille, et surtout la vente de l'OM n'a donné lieu à aucune rumeur avec des éléments prouvant que cela était sérieux. La semaine passée, un homme d'affaires avait évoqué le 6 et 7 février pour une annonce du Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) sur l'OM. On attend encore.