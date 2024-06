Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite arrive, la surprise va être énorme

Dans : OM.

L'OM s'emballe au mercato, et est bien parti pour vendre et acheter comme si de rien n'était. L'Arabie Saoudite prépare en réalité son entrée dans le club provençal avec fracas, annonce un expert de la vente du club.

L’Olympique de Marseille tient son entraineur pour les années à venir, en la personne de Roberto De Zerbi. Arrivé en Provence ce mercredi, l’entraineur italien finalise les discussions et va s’engager sur trois ans pour porter le projet marseillais. Un joli coup réalisé par Pablo Longoria pour un entraineur annoncé dans la course pour plusieurs clubs de prestige comme Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus ou le FC Barcelone, même s’il n’avait pas été retenu dans ces quatre clubs. Toujours est-il que, après une saison décevante marquée par une absence de qualification en Coupe d’Europe, l’OM s’active au mercato comme il en est de rigueur avec Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol semble avoir repris du poil de la bête et enchaine les transactions dans les deux sens, avec des départs comme des arrivées.

McCourt dépensier avec l'OM, c'est louche

Un sursaut pour l’OM grâce aux efforts financiers de Frank McCourt. Cela semble être le cas sachant que le propriétaire américain a mis la main à la poche pour permettre à son club de passer la DNCG, mais Thibaud Vézirian n’y croit guère. « McCourt a remis de l’argent ? Si McCourt a remis autant d’argent ? Il ne faut pas croire tout ce qu’il dit, il n’a pas remis des dizaines de millions d’euros après avoir perdu 700 millions d’euros déjà. Si on commence à le croire, alors on va se dire qu’il va transmettre le club à ses enfants et ses petits-enfants », a ironisé le journaliste pour qui absolument tout désigne une vente de l’OM très prochaine, avec l’effet de surprise garanti par l’Arabie Saoudite.

« Que dire à ceux qui n’y croient plus ? Tant mieux, ils ne seront que plus surpris. Vu les joueurs que tu recrutes, tu as vu l’argent que l’OM est capable de mettre sans même avoir les droits TV. Je pose la question juste comme ça (ironique). Les joueurs qu’ils vont recruter, c’est des joueurs qu’en janvier, tu ne pouvais même pas te payer. Du coup, il doit y avoir quelques garanties sur la suite. C’est quand même bizarre que ce soit le seul club qui bouge, sans les droits TV. Les autres, non. J’ai encore eu des confirmations en haut lieu, il n’y a plus qu’à attendre. Il y a des ventes impensables, des achats qui arrivent, quand même », a balancé Thibaud Vézirian, pour qui l’évidence de la vente de l’OM saute aux yeux.