Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite arrive, De Zerbi est dans le coup ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite pilote le mercato dépensier de l'OM. Roberto De Zerbi et son salaire XXL le savent très bien.

S’il ne faut pas s’enflammer après la première victoire sur le terrain d’une équipe brestoise bien loin d’être aussi convaincante que la saison passée, l’OM a immédiatement été récompensé de son mercato ambitieux. Et ce n’est pas fini puisque deux joueurs doivent encore arriver, avec un ailier qui devrait être Jonathan Rowe, et un avant-centre pour remplacer le nouveau pensionnaire de l’infirmerie Faris Moumbagna. Impressionnant pour une équipe qui devait économiser sur la masse salariale, et privée de Coupe d’Europe. Peu importe pour les supporters de l’OM, la saison s’avère prometteuse et c’est une très bonne chose pour l’avenir de voir Frank McCourt dépenser des millions d’euros pour renforcer l’équipe.

Depuis 2021, le gouffre financier de l'OM

Il y a un homme qui suit de près ce dossier, c’est bien évidemment le spécialiste de la vente Thibaud Vézirian, pour qui le fait que l’OM ait bien vendu ne change absolument rien au grand projet qui se cache derrière toute cette actualité chargée. L’Arabie Saoudite continue de préparer le terrain pour son arrivée, qui se fera à un moment où personne ne l’attendra. Et même le nouvel entraineur, Roberto De Zerbi, qui possède un salaire parmi les plus élevés d’Europe pour son poste, n’a pas signé sans connaitre cette donnée. C'est ce qu'affirme l'insider sur sa chaine Twitch.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« On nous dit que Frank McCourt, sur les conseils de Pablo Longoria, s’est montré généreux cet été avec 85 millions d’euros offerts (pour le mercato). Le problème, c’est que c’est quasiment pile-poil ce qui a été dépensé pour l’instant, comme si tout avait été prévu à l’avance. Rien n’a été dit de la sorte avant le mercato, c’était plutôt qu’il fallait diminuer de 30 % la masse salariale. Maintenant, il faut faire partie des joueurs qui étaient des tauliers. Et là, vous allez voir qu’il va encore y avoir de l’argent qui va être dépensé, et des nouveaux joueurs qui vont arriver à l’OM. Je veux bien que l’objectif soit de retrouver l’Europe, mais là on va être à plus de 100 millions d’euros dépensés. Depuis 2021, comme par hasard depuis 2021 (date du début de la rumeur de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite), il y a eu plus de 350 millions d’euros d’achat et l’OM a vendu pour 100 ou 120. La balance est déficitaire de 200 millions d’euros, c’est énorme. C’est une réelle volonté de sortir par la grande porte. Ajoutez à cela la volonté de l’effet de surprise et la garantie que tout est fait comme on le voit cet été où l’OM vit au-dessus de ses moyens annoncés. Et se construit une belle équipe avec un entraineur qui vient avec un salaire très élevé et des garanties pour l’avenir », a assuré le journaliste d’Entrevue, persuadé que tout le monde est au courant de ce qu’il va se passer à l’OM dans les prochains mois.