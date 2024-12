Vente OM ‍: Il attend une officialisation capitale

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite à la tête de l'OM, c'est la vente la plus attendue des années 2000 et celle-ci va connaitre une avancée selon le spécialiste du dossier.

La rumeur de la vente possible du PSG par le Qatar a eu le don de faire sourire ceux qui prennent avec légèreté les informations notamment sur la vente de l’OM. Est-il possible que le club parisien soit vendu, avant le club marseillais, alors que cela fait près de quatre ans que l’Arabie Saoudite est annoncée par certains informateurs comme le futur repreneur après Frank McCourt ? Il y a peu de chances mais cette semaine, Thibaud Vézirian, adepte du rachat du club par le PIF, annonce que son scénario continue de se mettre en place pour une cession de l’OM à venir.

DAZN, le premier étage de la fusée saoudienne

C’est la récente annonce de la diffusion de la Coupe du monde des clubs par DAZN, avec le soutien du Royaume du Golfe, qui a mis la puce à l’oreille du journaliste d’Entrevue. « DAZN x Arabie saoudite. Les plans évoqués en 2020 en détails. Diffusion de la Coupe du monde des clubs en juin 2025 pour un milliard (accord FIFA). Attention de l’officialisation de l’entrée du PIF dans DAZN », a lancé Thibaud Vézirian, qui a ensuite confirmé que cela faisait partie des manoeuvres à boucler avant de voir l’OM changer de mains. « Et la vente de l’OM ? Quand tous les autres deals parallèles seront effectifs , c’est prévu de l’annoncer ensuite. Comme expliqué régulièrement », a lancé le journaliste. Ce dernier n’a en revanche pas vraiment apprécié les railleries au sujet de cette information, et la vente de l’OM annoncée depuis désormais 4 ans sans que cela ne se concrétise.

« L’officialisation est en relecture », « Etre à côté de la plaque, tu connais bien le sujet depuis quatre ans », « T’es un forceur Thibaud », « l’officialisation risque d’arriver en 2033 », « oui bien sûr, et l’OM est vendu et les Saoudiens gèrent déjà l’OM », ont balancé ses followers qui ont du mal à se projeter sur une vente du club alors que Frank McCourt est désormais très impliqué dans la gestion financière et n’a jamais ouvert la porte à une telle opération.