Vente OM ‍: Frank McCourt met une gifle XXL à l’Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi est le nouvel entraineur de l'OM et il a tenu à remercier Frank McCourt pour son implication et ses efforts. Le propriétaire américain a confirmé sa grande vision des choses pour le club marseillais, loin d'une vente à l'Arabie Saoudite.

Dans un timing presque parfait, la saison 2024-2025 va se lancer ce lundi 1er juillet avec un nouvel entraineur fraichement nommé, des comptes dont le déficit a été épongé et des perspectives enfin réjouissantes. Roberto De Zerbi a été intronisé entraineur en chef de l’OM ce samedi soir, et c’est un véritable soulagement pour les suiveurs du club provençal, qui commençaient à trouver le temps long après deux semaines d’effet d’annonce non concrétisés. Même la visite express de l’Italien à Marseille dans la semaine n’avait pas débouché sur une signature officielle. C’est désormais chose faite et RDZ s’est félicité de signer dans un grand club européen, tandis que Pablo Longoria savourait aussi d’avoir amené un entraineur unanimement apprécié par le jeu qu’il met en place dans un club privé de Coupe d’Europe et qui et sort d’une saison décevante.

McCourt voit loin pour l'OM

Mais il y a une autre personne qui a visiblement eu de l’importance dans cette venue, c’est Frank McCourt. Roberto De Zerbi l’a remercié personnellement de lui faire confiance pour les années à venir. Et justement, l’Américain a tenu à prendre la parole, chose rare ces derniers mois, pour expliquer que cette décision confirmait ses récents propos sur son engagement à long terme avec l’OM, et écartait ainsi les rumeurs d’une vente de son club à des fonds portés par l’Arabie Saoudite. Avec un tel discours, McCourt reste ainsi dans sa ligne de conduite et assure préparer le redressement du club sur les prochaines années.

« Je suis ravi que Roberto nous rejoigne à l’OM et qu’il partage notre vision pour l’avenir du club. Roberto a compris la solidité du projet sportif que Pablo est en train de construire et je suis convaincu que sa passion et son expérience contribueront à valoriser le potentiel de l’équipe et du club. Son arrivée marque le début d’un nouveau chapitre ambitieux et constitue un élément essentiel de notre stratégie pour les futurs succès de l’OM », a livré Frank McCourt, qui n’a en tout cas pas hésité à mettre la main à la poche cet été pour permettre une telle signature, et autoriser également un recrutement copieux alors que Marseille perd de l’argent de manière régulière et devait se serrer la ceinture sans Coupe d’Europe et avec des droits TV qui seront forcément en baisse.

De quoi entretenir le mythe d’un club financé en sous-marin par des fonds extérieurs, car de nombreux fans de l’OM ont du mal à croire que Frank McCourt remette la main à la poche chaque été avec plusieurs dizaines de millions d’euros alors qu’il ne semble pas non plus passionné par le football français.