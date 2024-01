Vente OM ‍: Frank McCourt, ces salaires qui le rendent fou

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt enfin décidé à vendre l'OM ? Rien ne l'indique officiellement, mais le propriétaire américain ne va probablement pas aimer l'addition que Pablo Longoria va lui présenter en fin de saison.

Les rumeurs sur la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite continuent de fleurir, mais ces dernières semaines, plusieurs sources annoncent un Frank McCourt beaucoup plus réceptif à une éventuelle offre, et qui aurait même déjà entamé des discussions pour céder le club provençal. Rien de confirmé tant le businessman de Boston se mure dans le silence et laisse Pablo Longoria gérer les affaires courantes. Gros problème néanmoins, il va encore falloir régler la facture en fin de saison car l’OM va perdre de l’argent. Les comptes se rapprochent de l’équilibre, mais l’élimination en Ligue des Champions a coûté un minimum de 20 millions d’euros, et cela aurait du permettre de couvrir la masse salariale qui retrouve des niveaux élevées ces dernières semaines.

McCourt va devoir payer en fin de saison

Les lourds investissements signés Pablo Longoria se payent forcément, et une étude menée par le média Capology, qui se penche sur les salaires dans le sport, confirme que Frank McCourt ne va pas aimer l’addition de fin de saison. L’OM possède ainsi la deuxième masse salariale de la Ligue 1, loin devant Lyon et Monaco, avec 73 millions d’euros de lâchés chaque année pour payer ses joueurs, soit 1,4 ME par semaine. Et cela ne devrait pas se calmer puisque Pierre-Emerick Aubameyang, buteur vedette mais âgé de 34 ans, va par exemple coûter 25 ME en salaire sur la durée de son contrat. Parmi les très gros salaires du club, on retrouve des éléments assez peu performants comme Joaquin Correa ou Ismaïla Sarr. Cela même si, bien évidemment, un gros contrat ne veut pas forcément dire que le joueur réalisera une saison époustouflante.

Des chiffres qui risquent en tout cas d’inquiéter Frank McCourt sur la gestion de l’OM, car il y a deux ans, à l’époque où Dimitri Payet et Arkadiusz Milik étaient les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif, la masse salariale de l’OM n’était que de 58 ME. Une course vers l’avant qui peut inquiéter, car Payet, qui était pointé du doigt pour son gros salaire, ne serait à l’heure actuelle même pas sur le podium à ce niveau cette saison. Le propriétaire américain, qui a certainement donné son aval à ces dépenses signées Pablo Longoria, va tout de même devoir inévitablement mettre la main à la poche en fin de saison, alors que l’OM a perdu 400 millions sur les six dernières années. Une façon de le rendre encore plus ouvert à une cession de son club dans les prochains mois ?