Vente OM : Daniel Riolo confirme, Saadé c'est sérieux !

Par Corentin Facy

Nouveau sponsor de l’OM à compter de la saison prochaine, la société CMA CGM de Rodolphe Saadé pourrait s’intéresser à un rachat du club.

La rumeur de la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt fait fantasmer les supporters du club phocéen depuis de longs mois. Le fantasme d’une vente à un richissime homme d’affaires saoudien afin de concurrencer le PSG version Qatar a longtemps été présent dans l’esprit des supporters de l’OM. Mais ces derniers jours, c’est le potentiel rachat du club par le richissime entrepreneur marseillais Rodolphe Saadé qui fait du bruit. Patron de la société CMA CGM, qui sera sponsor maillot du club phocéen à compter de la saison prochaine, il pourrait bel et bien s’intéresser à un rachat de l’OM selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot a détaillé ses informations après avoir publié un premier message énigmatique à ce sujet sur Instagram ce week-end.

Riolo interpelé par le rapprochement OM - Saadé

« J’ai parlé de l’engagement Sponsor Maillot de cette entreprise dirigée par Rodolphe Saadé. Évidemment ça a fait beaucoup de bruit, parce que quand on parle d’une éventuelle vente de l’OM, qui n’a rien à voir pour le coup avec le fameux #VenteOM, dont on nous reprochait de ne pas parler. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement sensibles, et vous comprenez bien que tout le monde nie. Ce sont des dossiers ou tout peut se passer, ou ça discute. Et je maintiens que c’est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas m’interpelle » a lancé Daniel Riolo au sujet de ce rapprochement soudain entre l’OM et la société CMA CGM avant de poursuivre.

Pablo Longoria sur la vente du club: " La vente n'est pas d'actualité. Ce sont des polémiques alimentées par les réseaux sociaux". #TeamOM pic.twitter.com/5RWXoHFHp5 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 15, 2022

« L’avantage d’être uniquement Sponsor Maillot, d’entrée, là, maintenant comme ça, je me pose la question… C’est un milliardaire dont on parlait très peu, alors que l’on connaissait ses affaires. Il est en train, médiatiquement de sortir du bois, ça fait quelques mois qu’on parle de lui. Sa notoriété est en train de grandir. Je me pose la question, légitimement du pourquoi de cette notoriété qui grandit, de cette arrivée sur la pointe des pieds à l’OM. Mais je répète, tout le monde nie, lui le premier, les gens dans les milieux autorisés comme on dit. Donc je m’en tiendrai à ça pour l’instant. On va encore attendre quelques jours, quelques semaines, et puis dès que j’aurai des nouvelles billes, je les proposerai » a détaillé le journaliste de RMC, pour qui ce rapprochement est loin d’être anodin et cela même si Pablo Longoria a de nouveau démenti les rumeurs au sujet d’une vente de l’OM lors de sa conférence de presse tenue au centre d’entraînement RLD mardi après-midi.