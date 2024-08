Valentin Carboni à l'OM, c'est officiel ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après de longues négociations, un accord a enfin été trouvé entre l’OM et l’Inter Milan pour le prêt avec option d’achat de Valentin Carboni, qui s’est officiellement engagé en faveur du club phocéen.

Le deal est très particulier puisque l’international argentin a signé sous forme de prêt avec une option d’achat colossale fixée à 36 ME. Si l’Olympique de Marseille décide de la lever en fin de saison pour recruter Valentin Carboni, l’Inter Milan aura 10 jours pour activer une clause de rachat qui s’élève à 40 ME. Quoi qu’il en soit, celui qui a gagné la Copa America 2024 avec l’Argentine cet été a officiellement paraphé son contrat en faveur de l’OM pour la saison à venir.

« Auteur de plusieurs apparitions remarquées en Serie A ainsi qu’en Ligue des Champions, Valentín Carboni est prêté à l’AC Monza à l’été 2023 afin de s’aguerrir et d’acquérir de l’expérience. Lors de la précédente saison 2023-2024, la pépite argentine réalise un exercice complet et prometteur avec 32 matchs disputés pour 2 buts marqués et 4 passes décisives délivrées. Ses prestations ne passent pas inaperçues sur sa terre natale également : Valentín Carboni est convoqué avec les Champions du Monde en titre argentins par Lionel Scaloni, obtient sa première cape en mars 2024 et remporte la Copa América le 15 juillet dernier sous les couleurs de l’Albiceleste » peut-on lire ce mercredi sur le site officiel de l’Olympique de Marseille. Valentin Carboni devient la 6e recrue du club phocéen cet été après Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Derek Cornelius. Et à priori, ce n’est pas terminé puisque Geronimo Rulli est en approche tout comme Elye Wahi ou encore Youssoufa Moukoko.