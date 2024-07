Une star dans les buts à l'OM, De Zerbi dit non ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est toujours à la recherche du gardien qui va succéder à Pau Lopez lors de ce mercato estival et pour l’instant, la pêche n’est pas bonne puisque les dirigeants olympiens n’ont pas trouvé la perle rare.

Après trois ans à l’Olympique de Marseille, Pau Lopez va quitter la cité phocéenne. Le gardien espagnol va prendre la direction de Côme, tout fraîchement promu en Série A et qui a nommé Cesc Fabregas comme entraîneur. Le club italien se veut ambitieux et un accord a rapidement été trouvé entre l’OM, Pau Lopez et Côme. Pablo Longoria souhaite néanmoins bouclé le recrutement d’un nouveau gardien avant d’autoriser son joueur à signer en Italie… et ce n’est pas chose aisée. Alvaro Valles a longtemps tenu la corde, car le portier de Las Palmas était la priorité n°1 du club et un accord avait été trouvé assez facilement avec le club espagnol.

Mais le gardien de 26 ans a refusé l’offre de Marseille, privilégiant celle du Bétis Séville, son club formateur. L’international danois Filip Jorgensen est également ciblé mais Villarreal demande « bien trop cher » pour le vendre selon L’Equipe, qui indique que l’OM s’est donc penché sur un gardien au nom plus clinquant ces dernières heures. En effet, le quotidien national nous apprend que l’Olympique de Marseille a sérieusement étudié le profil du gardien de la Juventus Turin, Wojciech Szczesny. En fin de contrat avec la Vieille Dame en juin 2025, l’international polonais de 34 ans ne sera pas retenu par la Juventus Turin et l’OM aurait pu s’attacher ses services assez facilement.

Désaccord en interne sur le cas Szczesny

Plutôt bon en Série A ces dernières années, celui qui a également joué à Rome et à Arsenal avait tout de la bonne affaire… mais son profil n’a pas fait l’unanimité en interne. L’entraîneur olympien Roberto De Zerbi semble davantage ouvert au recrutement d’un gardien plus jeune, « en développement et capable d'être modelé » selon L’Equipe. En ce sens, les profils de Jorgensen, Meslier et même de Samba -trois noms qui sont associés à l'OM cet été- correspondent davantage. Mais tous ces gardiens sont plus jeunes donc plus chers. L’équation devra rapidement être résolue par la direction de l’OM car Pau Lopez et Côme n’ont sans doute pas l’intention d’attendre éternellement que Marseille boucle enfin son épineux dossier du gardien de but.