Une recrue à la ramasse, l’OM doit revoir ses plans

Par Eric Bethsy

Complimenté pour son recrutement, l’Olympique de Marseille constate qu’une de ses principales recrues vit un début de saison compliqué. On parle du milieu de terrain Geoffrey Kondogbia qui, au-delà de sa blessure à Metz vendredi, a enchaîné des performances décevantes sous ses nouvelles couleurs.

Déjà frustré par son élimination au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille digère d’autant plus mal le nul concédé à Metz (2-2) vendredi en Ligue 1. L’équipe entraînée par Marcelino a encore été victime de faits de jeu et d’un scénario improbable. En plein doute, les Marseillais en oublieraient presque l’autre coup dur de la soirée, à savoir la blessure de Geoffroy Kondogbia. Le milieu de terrain a dû céder sa place à Jordan Veretout à la 56e minute à cause d’un problème au genou.

Kondogbia déçoit

On ignore encore la gravité de sa blessure. Mais quelle que soit sa durée d’indisponibilité, on peut dire que l’ancien joueur de l’Atlético Madrid vit des débuts compliqués à l’Olympique de Marseille. Personne n’a oublié son expulsion lors du match aller contre le Panathinaïkos (défaite 1-0), une sanction qui a forcément pesé sur le résultat. Mais ce n’est pas tout. Le milieu de terrain, considéré comme un joueur de haut niveau, et déjà performant pendant la préparation, a globalement déçu lorsque la compétition a débuté.

Tant qu’il montrera pas plus Kondogbia doit s’effacer … les Rongetout doivent être titulaires… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 18, 2023

Geoffrey Kondogbia n’a pas eu le rendement espéré. Nouvel exemple vendredi à Metz où le renfort estival, avant sa sortie sur blessure, a rendu une copie insuffisante. De quoi s’interroger sur son statut de solide titulaire dans le dispositif de l’entraîneur Marcelino. D’ailleurs, les premiers doutes n’ont pas tardé. Le journaliste Daniel Riolo estime que la paire composée de Valentin Rongier et de Jordan Veretout offre davantage de certitudes dans l’entrejeu. « Tant qu’il ne montrera pas plus, Kondogbia doit s’effacer, a commenté le spécialiste sur Twitter. Les "Rongetout" doivent être titulaires. » Pendant son absence, ce sera probablement le choix de Marcelino.